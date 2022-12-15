POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulama EKRANI | Sınav yerleri belli oldu mu? 29. Dönem POMEM sınavları ne zaman?

POMEM sınav giriş belgeleri erişime açıldı duyurusunun ardından sınava girecek olan adaylar araştırmaya başladı. Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavına girecek olan adaylar başarılı oldukları takdirde sözlü mülakata çağırılacaklar. Peki 29. Dönem POMEM sınavları ne zaman? POMEM sınav yerleri belli oldu mu?

SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir.