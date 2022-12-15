POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulama EKRANI | Sınav yerleri belli oldu mu? 29. Dönem POMEM sınavları ne zaman?
POMEM sınav giriş belgeleri erişime açıldı duyurusunun ardından sınava girecek olan adaylar araştırmaya başladı. Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavına girecek olan adaylar başarılı oldukları takdirde sözlü mülakata çağırılacaklar. Peki 29. Dönem POMEM sınavları ne zaman? POMEM sınav yerleri belli oldu mu?
POMEM sınav giriş belgeleri erişime açıldı duyurusunun ardından sınava girecek olan adaylar araştırmaya başladı. Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavına girecek olan adaylar başarılı oldukları takdirde sözlü mülakata çağırılacaklar. Peki 29. Dönem POMEM sınavları ne zaman? POMEM sınav yerleri belli oldu mu?
SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
29. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir.
İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemleri yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileriki bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.
29. DÖNEM POMEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Adayların sınava katılacağı merkezler sınav giriş belgesinde yer almaktadır. Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar. Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.
MÜLAKATLAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Mülakat Sınav Komisyonu tarafından Mülakat Sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
POMEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adayların 345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan sınav başvuru ücretini, Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "29. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırabilecekleri son tarih 12 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar uzatılmıştır.
Belirlenen tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklardır.
MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?
Başvuruları kabul edilen 103.472 aday sınav aşamasına katılmaya hak kazandı.
Mülakatların ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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