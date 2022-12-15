AUZEF FİNAL TARİHLERİ | 2022-2023 AUZEF final sınavları ne zaman? Sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak?
AUZEF final sınavları ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) üzerinden tamamlayan öğrenciler akademik takvimi araştırıyor. Peki 2022-2023 AUZEF final sınavları ne zaman? Sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak?
AUZEF final sınavları ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) üzerinden tamamlayan öğrenciler akademik takvimi araştırıyor. Peki 2022-2023 AUZEF final sınavları ne zaman? Sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak?
AUZEF SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, AUZEF final sınavı giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Sınav giriş belgeleri AUZEF'in https://auzefsinav.istanbul.edu.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrenciler AKSİS kullanıcı adı ve şifresini kullanarak belgeye erişebilecekler.
AUZEF FİNAL SINAV TARİHİ
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 yılı güz dönemi bitirme sınavları 24 - 25 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak. Sınavın yüz yüze uygulanması bekleniyor.
AUZEF AKADEMİK TAKVİMİ
İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavı 4 - 5 Şubat 2023 tarihinde yapılacak. Henüz mezuniyet üç ders sınavı için tarih duyurulmadı.
AUZEF FİNAL SINAVI ONLİNE Mİ, YÜZ YÜZE Mİ?
AUZEF final sınavlarının yüz yüze yapılması bekleniyor. Açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
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