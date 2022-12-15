AUZEF FİNAL TARİHLERİ | 2022-2023 AUZEF final sınavları ne zaman? Sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

AUZEF final sınavları ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) üzerinden tamamlayan öğrenciler akademik takvimi araştırıyor. Peki 2022-2023 AUZEF final sınavları ne zaman? Sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak?