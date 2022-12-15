DHBT sınavı ne zaman açıklanacak? DHBT sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?

Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS'ye girmeleri ve KPSS'de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili başvuru, sınav uygulaması vb. bilgiler ilgili yılın KPSS Kılavuzlarında yer alacak, ayrı bir kılavuz hazırlanmayacaktır. Adayların bu kılavuzda belirtilen kurallara uyması zorunludur..