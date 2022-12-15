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DHBT sınavı ne zaman açıklanacak? DHBT sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.12.2022
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DHBT sınavı ne zaman açıklanacak? DHBT sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?

KPSS DHBT sonuçları için tarih sorgulamaları başladı. KPSS-Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? DHBT sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, detaylar....

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışmak isteyen kişilerin girdiği KPSS DHBT sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. DHBT sınav sonuçları ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak. Peki 2022 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte, ÖSYM tarafından açıklanan takvim…

DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışmak isteyen kişilerin girdiği KPSS DHBT sınavları 27 Kasım'da tamamlanmıştı. KPSS DHBT sınavının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı.Sınavı sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

DHBT NEDİR?

DHBT'ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir.

DHBT'ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT'ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.

Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS'ye girmeleri ve KPSS'de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili başvuru, sınav uygulaması vb. bilgiler ilgili yılın KPSS Kılavuzlarında yer alacak, ayrı bir kılavuz hazırlanmayacaktır. Adayların bu kılavuzda belirtilen kurallara uyması zorunludur..

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