DHBT sınavı ne zaman açıklanacak? DHBT sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?
KPSS DHBT sonuçları için tarih sorgulamaları başladı. KPSS-Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? DHBT sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, detaylar....
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışmak isteyen kişilerin girdiği KPSS DHBT sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. DHBT sınav sonuçları ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak. Peki 2022 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte, ÖSYM tarafından açıklanan takvim…
DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışmak isteyen kişilerin girdiği KPSS DHBT sınavları 27 Kasım'da tamamlanmıştı. KPSS DHBT sınavının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı.Sınavı sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.
KPSS DHBT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.
DHBT NEDİR?
DHBT'ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir.
DHBT'ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT'ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.
Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS'ye girmeleri ve KPSS'de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili başvuru, sınav uygulaması vb. bilgiler ilgili yılın KPSS Kılavuzlarında yer alacak, ayrı bir kılavuz hazırlanmayacaktır. Adayların bu kılavuzda belirtilen kurallara uyması zorunludur..
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DHBT sınavı ne zaman açıklanacak? DHBT sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?
- POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulama EKRANI | Sınav yerleri belli oldu mu? 29. Dönem POMEM sınavları ne zaman?
- AÖF VİZE SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2022-2023 AÖF sınav sonuç tarihi AÇIKLANDI mı? Final sınavları ne zaman?
- İstanbulkart KİŞİSELLEŞTİRME AKTİFLEŞTİRME: İETT kartı kişiselleştirme nasıl, nereden yapılır? Son tarih ne zaman? Zorunlu mu?
- Erken emeklilikte ANAHTAR KAPIDA! Listede olanlar YAŞ BEKLEMEDEN emekli oluyor! 1800, 3600 gün yeterli! SSK, BAĞKUR 4C... SGK duyurdu!
- Maaşa ek 2 bin 555 TL ikramiye yarın hesaplarda! 700 bin işçinin ARALIK AYINDA cepleri doluyor! Taşeron, 4D'li kamu işçileri...
- Çerkes Cengiz kimdir? Cengiz Şıklaroğlu silahlı saldırıya neden uğradı? Kaç yaşında, nereli?
- e-DEVLET KYK BURS SORGULAMA | 2022-2023 KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı? KYK burs/kredi ücretleri
- ORDU TOKİ KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ ORDU 2 bin 50 konut kura SONUÇLARI açıklandı mı? FATSA, ÜNYE, MERKEZ, AKKUŞ... CANLI İZLE!
- Wednesday 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Wednesday 2. sezon var mı, olacak mı?
- Survivor 2023 kadrosunda kimler var? Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı, ne zaman başlayacak?
- Dünya Kupası 3.lük maçı ne zaman oynanacak? Hırvatistan - Fas 3.lük maçı hangi gün oynanacak?