Diyarbakır, Osmaniye, Adana okullar ne zaman açılacak? 10 İlde okullar hangi tarihte açılacak?

"10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.

Birinci kategoride Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 mart itibariyle eğitime başlıyoruz."