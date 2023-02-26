26 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Diyarbakır, Osmaniye, Adana okullar ne zaman açılacak? 10 İlde okullar hangi tarihte açılacak?

Diyarbakır, Osmaniye, Adana okullar ne zaman açılacak? 10 İlde okullar hangi tarihte açılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2023
ABONE OL
Diyarbakır, Osmaniye, Adana okullar ne zaman açılacak? 10 İlde okullar hangi tarihte açılacak?

"Diyarbakır, Osmaniye, Adana okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adana'da eğitim ve öğretimin 13 Mart tarihine kadar ertelendiğini bildirdi. Peki, Diyarbakır, Osmaniye, Adana okullar ne zaman açılacak? 10 İlde okullar hangi tarihte açılacak?

"Diyarbakır, Osmaniye, Adana okullar ne zaman açılacak? 10 İlde okullar hangi tarihte açılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana'da açıklamalarda bulundu. Peki, Diyarbakır, Osmaniye, Adana okullar ne zaman açılacak? 10 İlde okullar hangi tarihte açılacak?

DİYARBAKIR, ŞANLIURFA, KİLİS'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki okulların açılış tarihini duyurdu. Bakan Özer'in açıklamaları şu şekilde:

"10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.

Birinci kategoride Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 mart itibariyle eğitime başlıyoruz."

ADANA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Adana'da daha önce yapılan açıklamada okulların 1 Mart'ta açılacağı duyurulmuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan yeni duyuruya göre Adana'da okullar 13 Mart'ta açılacak.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KATEGORİDEKİ OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ

İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye'de verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıldı.

Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar verilen ara 27 Mart tarihine kadar uzatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA