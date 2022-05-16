EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç tarihi belli mi, hangi gün açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınav sonuçları için geri sayım sona eriyor. Peki, EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç tarihi belli mi, hangi gün açıklanacak?