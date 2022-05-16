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EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç tarihi belli mi, hangi gün açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2022
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EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç tarihi belli mi, hangi gün açıklanacak?

EKPSS sonuç tarihi belli mi, hangi gün açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 EKPSS 24 Nisan'da gerçekleşti. Aradan yaklaşık 3 hafta geçerken sonuç tarihi heyecanla bekleniyor. Peki, EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç tarihi belli mi, hangi gün açıklanacak?

EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç tarihi belli mi, hangi gün açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınav sonuçları için geri sayım sona eriyor. Peki, EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç tarihi belli mi, hangi gün açıklanacak?

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçları 20 Mayıs tarihinde açıklanacak. Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır.

Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur.

Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

2022 EKPSS KURA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 sınav takvimine göre Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için 28 Nisan'da başlayan kura başvuruları 17 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

Bu tarihlerde başvurularını tamamlayamayan adaylar için geç başvuru günü 7-8 Haziran 2022 tarihleri olacak.

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