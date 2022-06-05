POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 28. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? POMEM sınav sonuçları...
POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplamda 10 bin polis alımının yapılacağı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulmuştu. Fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat sonrasında adaylar POMEM sonuçları için araştırma yapıyor. 8.000 lisans (6.400 erkek ve 1.600 kadın), 2.000 önlisans (1.600 erkek ve 400 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacak. Peki, POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 28. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? POMEM sınav sonuçları...
POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 28. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekleyen 10 bin polis adayı gözlerini Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevirdi. 28.Dönem POMEM sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Peki, POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 28. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? POMEM sınav sonuçları...
POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır.
2 Mart tarihinde 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adayların sınav tarihleri, e www.pa.edu.tr internet adresinden açıklanmıştı.
POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Sınav sonuçları açıklandığı zaman Polis Akademisi Başkanlığı'nın aşağıda yer alan duyurular ekranından mülakat sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
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