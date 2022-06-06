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e-Okul 2. dönem ne zaman kapanıyor 2022? E-Okul not girişi bitti mi, kapandı mı? İşte tarih...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2022
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e-Okul 2. dönem ne zaman kapanıyor 2022? E-Okul not girişi bitti mi, kapandı mı? İşte tarih...

e-Okul 2. dönem ne zaman kapanıyor 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi kısa zaman sonra son bulacak. Karnelerin alınmasına sayılı günler kala ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında tahsillerine devam eden talebeler, e-Okul'un ne zaman kapanacağına dair araştırma yapıyor. Peki, e-Okul 2. dönem ne zaman kapanıyor 2022? E-Okul not girişi bitti mi, kapandı mı? İşte tarih...

e-Okul 2. dönem ne zaman kapanıyor 2022? E-Okul not girişi bitti mi, kapandı mı? soruların cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Notlarını sorgulamak için sisteme girmek isteyen öğrencilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Aşırı yoğunluk yaşanan e-Okul sistemine ulaşmakta sıkıntı çeken öğrenciler, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, e-Okul 2. dönem ne zaman kapanıyor 2022? E-Okul not girişi bitti mi, kapandı mı? İşte tarih...

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir.

Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır.

E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık mümkün gerçekleşmemektedir.

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

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