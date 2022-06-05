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AÖF bütünleme sınavı var mı, olacak mı? AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak 2022?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2022
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AÖF bütünleme sınavı var mı, olacak mı? AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak 2022?

AÖF bütünleme sınavı var mı, olacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi final sınavları tamamlandı. Bütünleme sınavları ise 2 Temmuz ve 3 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Peki, AÖF bütünleme sınavı var mı, olacak mı? AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak 2022?

AÖF bütünleme sınavı var mı, olacak mı? AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATA AÖF sınavları 28 Mayıs ve 29 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Sınavın ardından sorular ve cevapları yayımlandı. Peki, AÖF bütünleme sınavı var mı, olacak mı? AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak 2022?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ATA AÖF sınavları 28 Mayıs ve 29 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Sınavın ardından sorular ve cevapları yayımlandı. ATA AÖF bahar yarıyılı vize sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapıldı ve sonuçlar 15 Nisan 2022 Cuma günü açıklanmıştı.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. ATA AÖF bahar yarıyılı vize sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapıldı ve sonuçlar 15 Nisan 2022 Cuma günü açıklandı.

BÜTÜNLEME SINAVI İÇİN SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ DEVAM EDİYOR

Değerli Öğrencilerimiz, 02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak olan Bütünleme Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi açılmıştır. Mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz, Sınav Merkezi tercihlerini 07 Haziran 2022 Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilirler. Aksi takdirde sistemdeki mevcut sınav merkezi tercihi geçerli olacaktır. Bütünleme sınavı ülkemizde 81 ilde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacaktır. https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden sınav merkezi tercihi yapılmakta ve sınav destek talepleri oluşturulmaktadır. Aynı zamanda sınav merkezi tercihleri AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da yapılmaktadır. Sınava ilişkin destek talepleri Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Sınav Destek Talep" başlığından yapılmaktadır. Not: Sınavda herhangi bir sorun yaşamamak için sınavla ilgili talep kısmını eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz.

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