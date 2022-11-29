POMEM mülakat başvuruları ne zaman yapılacak? POMEM mülakatları ne zaman yapılır?
POMEM mülakat başvuruları ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 29. dönem alımları için ön başvuru yapan adaylar sonuçları merak ediyordu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla sonuçlar ilan edildi. Peki, POMEM mülakat başvuruları ne zaman yapılacak? POMEM mülakatları ne zaman yapılır?
POMEM mülakat başvuruları ne zaman yapılacak? POMEM mülakatları ne zaman yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) eğitim kurumu bağlısı Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 29. dönem alımlarına başvuruda bulunan adaylar ön başvuru sonuçlarını merak ediyor. İşte, POMEM mülakat başvuruları ne zaman yapılacak? POMEM mülakatları ne zaman yapılır?
29. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 14 - 25 Kasım 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Lisans mezunu 55.072 erkek ve 40.872 kadın ile ön lisans mezunu 54.571 erkek ve 37.965 kadın olmak üzere toplam 188.480 aday başvuruda bulunmuştur.
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan "…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden lisans mezunu 55.072 erkek ile 22.400 kadın, ön lisans mezunu 8.000 erkek ile 18.000 kadın aday olmak üzere toplam 103.472 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır.
Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değildir.
29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.
29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan sınav başvuru ücretini 29 Kasım 2022 Salı günü saat 09.00'dan 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "29. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracaktır.
Belirlenen tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklardır.
Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.
Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.
UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.
UYARI: İNTERNET ÜZERİNDEN ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLARDAN SADECE SINAV AŞAMALARINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR SINAV ÜCRETİ YATIRACAKTIR.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- POMEM mülakat başvuruları ne zaman yapılacak? POMEM mülakatları ne zaman yapılır?
- Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı 2022?
- Survivor 2023'te sürpriz isim! Adada ortalık karışacak! Survivor 2023 ne zaman başlayacak, kadroda hangi ünlü isimler var?
- AÖL sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman? 2022 - 2023 MEB Açıköğretim Lise sınavları hangi tarihte yapılacak?
- Yılbaşı bileti ne kadar? 2023 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları kaç TL? Çeyrek, yarım, tam BİLET FİYAT LİSTESİ...
- POMEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI | POMEM 2022 başvuru sonuçları açıklandı mı? POMEM başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
- Belediye işçilerine kadro son dakika! 4A, 4B sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Taşeron ve şirket işçileri...
- Aday memurluk nedir, kimleri kapsıyor? Aday memurluk süresi ne kadar, kaç yıl oldu?
- Kamuda sözleşmeliye kadro son dakika: 424 bin sözleşmeliye kadro! Düzenleme yüzleri güldürecek! Kimler kadroda yer alacak, kapsıyor? 4A, 4B...
- TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ | TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ İlk Evim Arsa çekilişi ne zaman açıklanacak?
- 1.000 TL nakit para! Aylık ödemesi gibi verilecek! 2 ayda bir hesaplara yatacak! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...
- Tuzak dizisi de kervana katıldı! Reytinglere mağlup oldu, final yapıyor! Akın Akınözü ve Bensu Soral da çare olmadı...