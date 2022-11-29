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Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2022 sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? 1. dönem 2. yazılı...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2022
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Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2022 sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? 1. dönem 2. yazılı...

Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Lise sınavlarına ilişkin aramalar yeni aya kısa bir zaman kala araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi sınavlarının 9-20 Aralık tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Peki, Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2022 sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? 1. dönem 2. yazılı...

Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2022 sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lise eğitimleri için örgün eğitim kurumlarını tercih etmeyen binlerce öğrenci Ekim ayında sona Açık Öğretim Liselerine kayıtlarını tamamladı. AÖL sınavlarında yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemeyecek. Peki, Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2022 sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? 1. dönem 2. yazılı...

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI?

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre Açık Lise sınavları 9 Aralık'ta başlayacak ve 20 Aralık'ta sona erecek. Sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar online olarak sınavlara öğrenci numarası ve şifreleriyle giriş yapabilirler.

2 VE 3. DÖNEM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Liseleri sınavları yılda üç kez organize edilmektedir. MEB'in Açık Öğretim Kurumları resmi internet sayfasından yaptığı açıklamaya göre sadece 1. dönem sınav tarihleri açıklandı.

Açık Öğretim Ortaokulu'ndan yapılan açıklamada " 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları; 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır. Çevrimiçi sınavların başlangıç ve bitiş saatlerinde Türkiye saati dikkate alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirmeye alınacaktır. Öğrencilere sınavda 20 soru sorulur.

Açık Lise öğrencilerinin online sınavlarda soruları yanıtlamaları için 25 dakika süreleri bulunmaktadır. Bu süre dolduğunda öğrenciler, çevrim içi sınav ekranında sorulara yanıt veremez.

Öğrenciler için ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. Açık Lise oturumlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmez. Puan hesaplaması yapılırken sadece doğru yanıtlar dikkate alınır.

Sınavlarda her doğru yanıtın puan olarak karşılığı 5'dir. En az 9 soruya doğru yanıt veren öğrenci dersi başarıyla tamamlamış sayılır.

Açık Lise çevrim içi sınav ekranında, başka sekme veya tarayıcıya geçmek yasaktır. Sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen öğrencinin sınavları iptal edilir.

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