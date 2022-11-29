Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2022 sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? 1. dönem 2. yazılı...

2 VE 3. DÖNEM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Liseleri sınavları yılda üç kez organize edilmektedir. MEB'in Açık Öğretim Kurumları resmi internet sayfasından yaptığı açıklamaya göre sadece 1. dönem sınav tarihleri açıklandı.

Açık Öğretim Ortaokulu'ndan yapılan açıklamada " 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları; 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır. Çevrimiçi sınavların başlangıç ve bitiş saatlerinde Türkiye saati dikkate alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.