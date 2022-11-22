KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ TARİHİ! 2022 KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim sonuçları için tarih araştırmaları devam ediyor. 6 Kasım'da gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, yayımlanan 2022 sınav takviminin ardından belli oldu. KPSS sonuçları, ÖSYM AİS üzerinden adaylar ile paylaşılacak. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, cevabı...
KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS ortaöğretim (lise) sınavı 6 Kasım tarihinde gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Önümüzdeki yıl açılacak kadrolara adaylar, bu sene yapılan sınav puanlarıyla başvuru yapacak. Peki, 2022 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM takvimine göre, KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih...
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takviminin ardından belli oldu.
Takvime göre; 6 Kasım tarihinde yapılan KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.
Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS tercih işlemleri için ÖSYM ayrı olarak kılavuz yayınlayacak. Kılavuzda ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adayların başvuru yapabilecekleri kadrolar, başvuru şartları, kontenjanları ve puanlar yer alacak. KPSS tercih kılavuzunun yayınlanması için ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
"Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır."
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