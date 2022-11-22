KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ TARİHİ! 2022 KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS ortaöğretim (lise) sınavı 6 Kasım tarihinde gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Önümüzdeki yıl açılacak kadrolara adaylar, bu sene yapılan sınav puanlarıyla başvuru yapacak. Peki, 2022 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM takvimine göre, KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takviminin ardından belli oldu.



Takvime göre; 6 Kasım tarihinde yapılan KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.