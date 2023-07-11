Polis olmak için YKS sınavından kaç puan almak gerekir? PMYO POLİSLİK TABAN PUANLARI 2023! Başarı sıralaması, kontenjanlar...

POLİSLİK ÖNLİSANS PUANI NEDİR?

Önlisans puanıyla polisliğe başvuru yapmak isteyen adaylar KPSS P3 puan türüne bakmalıdır.Polis alımlarında 4 yıllık üniversiteleri bitirenler ve 2 yıllık bölümlerden mezun olan adaylar P3 puan türü ile polis alımı başvurusunda bulunabilir.

KPSS ÖNLİSANS POLİSLİK BARAJI KAÇ?

KPSS önlisans puanı ile polislik başvurusu için adayların en az 65 puan almaları gerekiyor. KPSS P3 puanı hesaplanırken Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür. KPSS P93 puanı hesaplanırken Genel Yetenek ve Genel Kültür aynı oranda %50 etkilidir.