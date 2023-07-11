Polis olmak için YKS sınavından kaç puan almak gerekir? PMYO POLİSLİK TABAN PUANLARI 2023! Başarı sıralaması, kontenjanlar...
Polislik taban puanları, YKS sınavına giren adayların gündeminde yer alıyor. Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) taban puanları ve kontenjanları YKS sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala araştırılmaya başlandı. PMYO, bu yıl 2500 polis alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Polislik için TYT'den kaç almak gerekir? İşte, YKS tercih kılavuzu PMYO 2-4 yıllık polislik taban-tavan puanları - başarı sıralaması - kontenjanları!
POLİSLİK TABAN PUANLARI 2023! YKS, bu yıl 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih işlemleri de başlayacak. Polis olmak isteyenler, taban puanları merak ediyor.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak.
"sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçları sonrası adayların tercih maratonu başlayacak.
2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiğinde erimizde yer vereceğiz.
POLİSLİK TABAN PUANLARI 2023!
YKS tercih kılavuzu henüz açıklanmadı. Kılavuz yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer alacaktır. Öte yandan 2022 yılı polislik taban puanları ise şöyle;
2022 YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
GEÇTİĞİMİZ SENELERDE POLİSLİK TABAN PUANLARI!
2019: 250
2018: 260
2017: 260
2016: 270
2015: 270
POLİSLİK ÖNLİSANS PUANI NEDİR?
Önlisans puanıyla polisliğe başvuru yapmak isteyen adaylar KPSS P3 puan türüne bakmalıdır.Polis alımlarında 4 yıllık üniversiteleri bitirenler ve 2 yıllık bölümlerden mezun olan adaylar P3 puan türü ile polis alımı başvurusunda bulunabilir.
KPSS ÖNLİSANS POLİSLİK BARAJI KAÇ?
KPSS önlisans puanı ile polislik başvurusu için adayların en az 65 puan almaları gerekiyor. KPSS P3 puanı hesaplanırken Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür. KPSS P93 puanı hesaplanırken Genel Yetenek ve Genel Kültür aynı oranda %50 etkilidir.
PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
PMYO kapsamında polis alımına başvuru için adaylardan bazı şartlar aranacak. Bu kapsamda genel olarak;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kötü Şöhretli olarak bilinmemek,
- Herhangi bir Hüküm giymemiş olmak,
- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
- Herhangi bir Siyasi Parti üyeliği bulunmamak,
- Alkol Uyuşturucu veya benzeri maddelerden tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- Sağlık Açısından Polis olmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olmamak,
- Silah taşımasına engel olabilecek herhangi bir hukuki nedeni olmamak, gibi genel nitelikler aranacaktır.
YAŞ, EĞİTİM VE BOY ŞARTI
18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak gereklidir.
PMYO lise mezunu adaylar içerisinden alım yapılmaktadır. Bu kapsamda adayların "Lise ve dengi okul mezunu " olmaları gerekmektedir.
Kadınlar için 162 santimetre, erkekler için 167 santimetreden kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak şartı aranacak.
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