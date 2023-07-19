2023 YKS Türkiye birincisi hangi şehirden çıktı, kaç puan yaptı? 2023 YKS birincisi kim oldu? YKS tam puan alan kaç kişi?

"2023 YKS birincisi kim oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında açıklanacağı bilinen sonuçlar için ÖSYM ayın 20'sini işaret etmişti. Bu kapsamda "YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. Peki, 2023 YKS birincisi kim oldu? YKS tam puan alan kaç kişi? 2023 YKS Türkiye birincisi hangi şehirden çıktı, kaç puan yaptı?