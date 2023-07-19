2023 YKS Türkiye birincisi hangi şehirden çıktı, kaç puan yaptı? 2023 YKS birincisi kim oldu? YKS tam puan alan kaç kişi?
"2023 YKS birincisi kim oldu? YKS tam puan alan kaç kişi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda "YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. Peki, 2023 YKS birincisi kim oldu? YKS tam puan alan kaç kişi? 2023 YKS Türkiye birincisi hangi şehirden çıktı, kaç puan yaptı?
"2023 YKS birincisi kim oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında açıklanacağı bilinen sonuçlar için ÖSYM ayın 20'sini işaret etmişti. Bu kapsamda "YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. Peki, 2023 YKS birincisi kim oldu? YKS tam puan alan kaç kişi? 2023 YKS Türkiye birincisi hangi şehirden çıktı, kaç puan yaptı?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT, YDT oturumları ile gerçekleşti. Sırada sonuçlar var.
ÖSYM açıklamasına göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Önceki sınav dönemlerine bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
ÜNİVERSİTE SINAV SONUCU NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden erişime açılacak YDT, AYT, TYT sonuçları ortaöğretim puanları ile de birleşecek. Puan türüne göre detaylı sonuç belgesi ÖSYM'den adayların T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenilecek.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Sonuçların açıklanması ardından tercih sürecinin de başlaması bekleniyor.
2023 YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU?
YKS sonuçlarının açıklanmaması dolayısıyla henüz YKS birincisi belli olmadı. Konu hakkında açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
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