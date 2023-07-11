"ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 103. sınavı (ÖGG) sonuç tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Sınavı'nın sonucu için geri sayım sürüyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 103. sınavı (ÖGG) sonuç tarihi belli oldu mu?