11 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 103. sınavı (ÖGG) sonuç tarihi belli oldu mu?

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 103. sınavı (ÖGG) sonuç tarihi belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.07.2023
ABONE OL
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 103. sınavı ÖGG sonuç tarihi belli oldu mu?

"ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı 24 Haziran 2023 tarihinde ülke genelinde yapıldı. Sınav sürecinin sona ermesi ardından sonuç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 103. sınavı (ÖGG) sonuç tarihi belli oldu mu?

"ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 103. sınavı (ÖGG) sonuç tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Sınavı'nın sonucu için geri sayım sürüyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 103. sınavı (ÖGG) sonuç tarihi belli oldu mu?

SONUÇ TARİHİ

EGM'nin resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Sınavı'nın sonuçları 18 Temmuz tarihinde açıklanacak.

Sınav takviminde şu bilgilere yer verildi;

"18/07/2023 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

19-21/07/2023 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

25/07/2023 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir."

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA