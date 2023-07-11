ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 103. sınavı (ÖGG) sonuç tarihi belli oldu mu?
"ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı 24 Haziran 2023 tarihinde ülke genelinde yapıldı. Sınav sürecinin sona ermesi ardından sonuç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 103. sınavı (ÖGG) sonuç tarihi belli oldu mu?
"ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 103. sınavı (ÖGG) sonuç tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Sınavı'nın sonucu için geri sayım sürüyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 103. sınavı (ÖGG) sonuç tarihi belli oldu mu?
SONUÇ TARİHİ
EGM'nin resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Sınavı'nın sonuçları 18 Temmuz tarihinde açıklanacak.
Sınav takviminde şu bilgilere yer verildi;
"18/07/2023 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.
19-21/07/2023 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.
25/07/2023 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir."
SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?
ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 Ücretli Öğretmenlik başvurusu ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 103. sınavı (ÖGG) sonuç tarihi belli oldu mu?
- 2000-2017 arası sigorta başlangıcı olana erken emeklilik müjdesi geldi! Tarihi 5 yıl öne çekecek! SGK yaş - prim - gün tablosu...
- Emekliye yeni maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarası 0,2,4,6,8 olana ödenecek! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...
- CİMPİ CİMPİ NEDİR? Cimpi Cimpi (Gympie gympie) nerede, hangi ülkede bulunur?
- 2023 YKS birincisi kim oldu? YKS tam puan alan kaç kişi? 2023 YKS Türkiye birincisi hangi şehirden çıktı, kaç puan yaptı?
- YKS tercih yapıp gelmezse puan kırılır mı? Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi? YKS AYT-TYT OBP hesaplama 2023!
- YÖK Atlas tercih sihirbazı nasıl kullanılır? YKS’de kaç net kaç puan getirir? YÖK ATLAS PUAN HESAPLAMA 2023!
- Gelinim Mutfakta 11 Temmuz 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- ÜNİVERSİTE (YKS) TABAN PUANLARI 2023! Hangi üniversite, okul kaç puanla alıyor? Başarı sıralaması, taban puan, kontenjanlar...
- Ege Denizi deprem son dakika! 11 Temmuz deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Çanakkale, Balıkesir, Edremit, Ayvacık...
- Evde bakım maaşı 2023 Temmuz zammı ile ne kadar, kaç TL oldu? 11 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi...