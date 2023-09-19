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KYK yurtları ne zaman açılacak 2023? GSB KYK yurt açılış tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 19.09.2023
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KYK yurtları ne zaman açılacak 2023? GSB KYK yurt açılış tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

"KYK yurtları ne zaman açılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaşadıkları şehirlerin dışında üniversite kazanan öğrenciler, barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için KYK yurtlarına başvurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından, geçtiğimiz hafta yapılan duyuru sonrasında KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"KYK yurtları ne zaman açılacak 2023? GSB KYK yurt açılış tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtları için tarih araştırmaları başladı. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, binlerce öğrenci yurt kayıtlarını yaptırmaya başladı. İşte konu hakkında detaylar...

2023-2024 KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

KYK yurtları açılış tarihi henüz açıklanmadı.

Yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurtları açılış tarihinin de netlik kazanması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

YURT KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.

KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

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