"KYK yurtları ne zaman açılacak 2023? GSB KYK yurt açılış tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtları için tarih araştırmaları başladı. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, binlerce öğrenci yurt kayıtlarını yaptırmaya başladı. İşte konu hakkında detaylar...