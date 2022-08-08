PMYO 2022 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? PMYO başvuru sonuçları ve mülakat tarihleri açıklandı mı?
PMYO 2022 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için toplam 2.500 öğrenci alımı yapılacağı duyurulmuştu. Peki, PMYO 2022 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? PMYO başvuru sonuçları ve mülakat tarihleri açıklandı mı?
PMYO 2022 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? PMYO başvuru sonuçları ve mülakat tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 Temmuz – 5 Ağustos 2022 tarihleri aralığında alınan başvuruların ardından giriş sınavı aday belirleme ön başvuru sonuçları Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Peki, PMYO 2022 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? PMYO başvuru sonuçları ve mülakat tarihleri açıklandı mı?
PMYO BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
PMYO başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bilgi verilmedi. Başvurular 5 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı aday belirleme ön başvuru sonuçları Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden (www.pa.edu.tr) duyurulacak.
Adaylar PMYO sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Sınavlar ve değerlendirme; Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.
İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacaktır. Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükme göre ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı komisyonlarının kararları kesindir, itiraz edilemez.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Adayların sınav giriş belgeleri ile hangi tarihte ve nerede şahsen başvuruda bulunacakları ve sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir.
2022 PMYO SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sınavlar ve değerlendirme; Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.
Başvuruların tamamlanmasının ardından ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatların tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacak. İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacak.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır. Ancak 2022-2023 PMYO 2500 polis alımı sınav tarihleri ve başvuru sonuçları hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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