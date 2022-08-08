PMYO 2022 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? PMYO başvuru sonuçları ve mülakat tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 Temmuz – 5 Ağustos 2022 tarihleri aralığında alınan başvuruların ardından giriş sınavı aday belirleme ön başvuru sonuçları Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Peki, PMYO 2022 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? PMYO başvuru sonuçları ve mülakat tarihleri açıklandı mı?