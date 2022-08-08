BİLSEM mülakatları ne zaman bitiyor? BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM mülakatları ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilim ve Sanat Merkezleri başvuru işlemleri tamamlandı ve sınav süreci başladı. İlk sınav etabı ardından adayların mülakatları 13 Haziran günü başladı. Peki, BİLSEM mülakatları ne zaman bitiyor? BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM mülakatları ne zaman bitiyor? BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. BİLSEM sınav süreci devam ediyor. İki aşamalı sınavın ikincisi bireysel değerlendirme yani mülakatı 13 Haziran günü başladı. Peki, BİLSEM mülakatları ne zaman bitiyor? BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bilim ve Sanat Merkezleri sınavı için öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme süreci 10 - 21 Ocak 2022 tarihleri arasında tamamlandı. 19 Şubat-8 Mayıs 2022 arasında da öğrencilerin yetenek alanlarına göre ilk değerlendirmeleri alındı.
13 Haziran 2022 - 12 Ağustos 2022 - Bireysel değerlendirmelerin yapılması
19 Ağustos 2022 - Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
22-26 Ağustos 2022 - Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
29 Ağustos 2022 - 05 Eylül 2022 - Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
29 Ağustos 2022 - 09 Eylül 2022 - Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
BİLSEM NEDİR?
BİLSEM ya da tam ismiyle Bilim ve Sanat Merkezleri, Türkiye'deki özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanları fark etmeleri ve yetenekleri doğrultusunda gelişebilmeleri amacıyla, okullarına ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlardır.
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