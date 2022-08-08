BİLSEM mülakatları ne zaman bitiyor? BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. BİLSEM sınav süreci devam ediyor. İki aşamalı sınavın ikincisi bireysel değerlendirme yani mülakatı 13 Haziran günü başladı. Peki, BİLSEM mülakatları ne zaman bitiyor? BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?