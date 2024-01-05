Bugün okullar tatil mi son dakika? 5 Ocak 2024 Van'da okullar tatil mi edildi? Erzurum, Bitlis, Ankara, Bursa! Valilik "Kar tatili" açıklamaları...
"Van'da okullar tatil mi son dakika?" sorusunun cevabı öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe yağış ve fırtına uyarıları üzerine Muradiye ve Saray Kaymakamlıkları, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. İşte 5 Ocak 2024 kar tatili olan illler...
"Van'da okullar tatil mi son dakika?" sorusunun cevabı öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe yağış ve fırtına uyarıları üzerine Muradiye ve Saray Kaymakamlıkları, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. İşte 5 Ocak 2024 kar tatili olan illler...
VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Muradiye ve Saray Kaymakamlıkları tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Yaşanan yoğun kar yağışı sebebi ile ilçe genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim, okul ve kurumlarımızda 5 Ocak 2024 Cuma günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir"
5 OCAK 2024 BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
VAN
İşte kar tatili olan il ve ilçeler listesi
Van'ın Muradiye ve Saray ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Şuan için başka il ve ilçede okullar tatil edilmedi. Valilik ve Kaymakamlıklardan 'kar tatili' duyuruları geldikçe haberimizde yer verilecektir.
BİTLİS
Bitlis'te etkili olan kar yağışının ardından okulların tatil olup, olmayacağı merak ediliyordu. Bitlis Belediyesi sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 05.01.2024 tarihinde, Merkez İlçe ve Merkez İlçeye bağlı köylerimizde eğitime (1) gün ara verilmiştir." ifadeleri yer alıyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney, kuzey ve iç kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/saat) esmesi beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
UYARILAR
Doğu kesimlerde beklenen yağışların; Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin ve Artvin'in 1.000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli kar (10-20 cm kar yüksekliği), dağlık ve yüksek kesimlerinde (1.500 metre ve üzeri) yer yer yoğun (20 cm ve üzeri kar yüksekliği) kar yağışı, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli yağmur ve sağanak, Van ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli kar yağışı, Hakkari çevreleri, Van'ın ve Bitlis'in yüksekleri ile Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun (20 cm ve üzeri kar yüksekliği) kar yağışı bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan kesimlerde buzlanma ve don olayı, karla kaplı yüksek ve dik yamaçlı kesimlerinde çığ tehlikesi ile kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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