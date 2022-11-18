KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022-KPSS DHBT konuları neler? KPSS DBHT sınav süresi ne kadar?
KPSS DHBT sınavı ne zaman sorusunun cevabı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde işe girmek isteyen adaylar Kasım ayında gerçekleşecek olan 2022-KPSS DHBT sınavında ter dökecekle. Peki KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022-KPSS DHBT konuları neler? KPSS DBHT sınav süresi ne kadar?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kariyer yapma hedefi olan adaylar 2022-KPSS DHBT sınavı ile ilgili detayları araştırıyor. Dün açıklanan sınav yerleri ile birlikte adaylar için geri sayım başladı. Sınavda ter dökecek olan binlerce aday arama motorlarında KPSS DHBT son dakika gelişmlerini takip ediyor. Peki KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022-KPSS DHBT konuları neler? KPSS DBHT sınav süresi ne kadar? KPSS DHBT sınav yerleri belli oldu mu? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
2022 KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?
KPSS DHBT sınavı 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Sınav 10:15'te başlayacak.
KPSS DHBT NEDİR?
KPSS DHBT, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa atanacaklarda aradığı puanın elde edilmesi için gerçekleştiriliyor.
KPSS DHBT SINAV BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI!
27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'na (DHBT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Kasım 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.
KPSS DHBT SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı, saat 10.15'te başlayacak. Sınavda 40 soru yer alacak ve 60 dakika sürecek.
Sınav konuları:
Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT - 1) temel din bilgisi sorularından oluşacak ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacak.
ÖSYM'DEN UYARI
27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
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