Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kariyer yapma hedefi olan adaylar 2022-KPSS DHBT sınavı ile ilgili detayları araştırıyor. Dün açıklanan sınav yerleri ile birlikte adaylar için geri sayım başladı. Sınavda ter dökecek olan binlerce aday arama motorlarında KPSS DHBT son dakika gelişmlerini takip ediyor. Peki KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022-KPSS DHBT konuları neler? KPSS DBHT sınav süresi ne kadar? KPSS DHBT sınav yerleri belli oldu mu? İşte konuya ilişkin merak edilenler...