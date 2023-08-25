P1 KPSS NEDİR? KPSS P1-P2-P3 puanı ne anlama geliyor? Memur alan kurumlar...

KPSS P1-P2-P3 puan türü, ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası merak ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı puan türleri içerisinde bulunan KPSS P1, P2 ve P3 puan türü, belirli alanlarda tercih yapacak olan adaylar için büyük önem taşıyor. Peki, KPSS P1-P2-P3 puan türleri nelerdir?