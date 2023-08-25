P1 KPSS NEDİR? KPSS P1-P2-P3 puanı ne anlama geliyor? Memur alan kurumlar...
KPSS P1-P2-P3 puan türü, ÖSYM'den gelen son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı puan türleri içerisinde bulunan KPSS P1, P2 ve P3 puan türü, belirli alanlarda tercih yapacak olan adaylar için büyük önem taşıyor. Peki, KPSS P1-P2-P3 puan türleri nelerdir? İşte, konuya ilişkin detaylar...
KPSS P1-P2-P3 puan türü, ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası merak ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı puan türleri içerisinde bulunan KPSS P1, P2 ve P3 puan türü, belirli alanlarda tercih yapacak olan adaylar için büyük önem taşıyor. Peki, KPSS P1-P2-P3 puan türleri nelerdir?
KPSS P1 NEDİR?
KPSS P1; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.
KPSS P2 NEDİR?
KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.
P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.
KPSS P3 NEDİR?
KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.
KPSS P3 puanının hesaplanmasında;
Genel Yetenek yüzde 50,
Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.
KPSS 2023 SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Bilindiği üzere 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz Pazar günü yapıldı. KPSS Alan Bilgisi sınavları ise 29-30 Temmuz tarihlerinde tamamlandı. Son olarak KPSS ÖABT oturumu 6 Ağustos Pazar günü gerçekleşti.
ÖSYM tarafından uygulanan KPSS sonuçları bugün (25 Ağustos 2023) adayların erişimine açıldı.
KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!
KPSS P1 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
BİST Uzman Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
İller Bankası Uzman Yardımcısı
Bakanlıkların mühendislik kadroları
Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
P2 PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı,
Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,
SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis),
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı,
Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı,
Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
KPSS P3 PUAN TÜRÜ İLE İLGİLİ ALIM YAPAN KURUMLAR
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
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