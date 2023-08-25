KPSS A grubu meslekleri neler? KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye, hangi kurumlara girebilirim?

A GRUBUNDAN ATANMAK İÇİN HANGİ SINAVLARA GİRİLMELİDİR?

KPSS Lisans sınavına ait 121 adet puan türü vardır. Başvurulacak kadro hangi puan türü ile alım yapıyorsa, o puan türünü etkileyen tüm testlerin çözülmesi gerekir.

Örneğin; KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70, Genel Kültür testi ise % 30 oranında etkilidir. KPSSP1 puanının hesaplanması için sadece Genel Yetenek – Genel Kültür sınavının yapıldığı cumartesi sabah oturumuna katılmak yeterli olur.

KPSSP47 puanının hesaplanmasında ise % 10 Genel Yetenek, % 10 Genel Kültür, % 10 Yabancı Dil, % 20 Hukuk, % 20 İktisat, %20 Kamu Yönetimi, % 10 Maliye testi etkili olmaktadır. Dolayısıyla KPSSP47 puan türü ile alım yapılan kadrolara başvurmak isteyen bir adayın ilgili testlerin tamamını çözmesi gerekir.