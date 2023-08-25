KPSS A grubu meslekleri neler? KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye, hangi kurumlara girebilirim?
ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS A Grubu sınavının sonuçları bugün belli olacak. Genel Kültür Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) olmak üzere farklı alanlarda gerçekleştirilen sınavlar, çeşitli kamu kurumlarına yerleşim imkanı sağlıyor. Bu noktada adaylar, 'KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye girilir?' sorusunun cevabına yanıt arıyor. İşte, detaylar...
ÖSYM'nin düzenlediği KPSS A Grubu sınav sonuçları bugün açıklanacak! Sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken adaylar, hangi puan aralıklarının hangi kamu kurumlarına kapı açacağını merak ediyor. Peki, "KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye, hangi kurumlara girilir?
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 takvimine göre, KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.
Sınavın saat kaçta açıklanacağı belli değil. Öte yandan sonuçların günün erken saatlerinde ilan edilmesi bekleniyor.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
KPSS A GRUBU MESLEKLERİ
A grubu meslekleri, uzman, Müfettiş, denetmen, kontolör, denetçi, denetmen gibi meslek gruplarını içermektedir. Bununla birlikte unvan açısından uzman olarak nitelendirilen tüm kadrolar KPSS A grubu mesleklerine dahil değildir. Örnek olarak; uzman doktor, uzman çavuş ve uzman memur gibi meslekler A grubu meslekleri arasında yer almamaktadır. KPSS A grubu mesleklerini detaylı olarak şu şekilde sıralamak mümkün;
-Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı
-Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü
-Vergi Müfettiş Yardımcılığı
-PTT Müfettiş Yardımcılığı
-Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı
-Stajyer Hazine Kontrolörü
-Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcılığı
-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı
-Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı
-Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı gibi bazı meslekler A grubu meslekleri arasında yer almaktadır.
KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 PUANLA NEREYE, HANGİ KURUMLARA GİRİLİR?
KPSS A grubu atamaları iki şekilde yapılmaktadır. Birincisinde atama esnasında KPSS puanı yeterli olur ya da KPSS sınavından belirli düzeydeki sınav notunu almış öğrenciler mülakata katılır. Mülakatı olumlu geçen adayların ilgili kurumlar tarafından ataması yapılmaktadır. Öte yandan KPSS A grubunda taban puan, her kurumun açacağı sınava göre değişmektedir.
A GRUBUNDAN ATANMAK İÇİN HANGİ SINAVLARA GİRİLMELİDİR?
KPSS Lisans sınavına ait 121 adet puan türü vardır. Başvurulacak kadro hangi puan türü ile alım yapıyorsa, o puan türünü etkileyen tüm testlerin çözülmesi gerekir.
Örneğin; KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70, Genel Kültür testi ise % 30 oranında etkilidir. KPSSP1 puanının hesaplanması için sadece Genel Yetenek – Genel Kültür sınavının yapıldığı cumartesi sabah oturumuna katılmak yeterli olur.
KPSSP47 puanının hesaplanmasında ise % 10 Genel Yetenek, % 10 Genel Kültür, % 10 Yabancı Dil, % 20 Hukuk, % 20 İktisat, %20 Kamu Yönetimi, % 10 Maliye testi etkili olmaktadır. Dolayısıyla KPSSP47 puan türü ile alım yapılan kadrolara başvurmak isteyen bir adayın ilgili testlerin tamamını çözmesi gerekir.
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