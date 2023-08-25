DGS TERCİH KILAVUZU PDF | 2023 DGS tercih ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak? ÖSYM son durum...

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, binlerce adayın heyecanlı bekleyişi tercih süreci için devam ediyor. DGS sonuçlarını öğrenen adaylar, şimdi ise tercih yapma aşamasına odaklanmış durumda. 2 yıllık ön lisans programlarından 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin DGS tercih kılavuzunu yayımlamasını bekliyor. Peki DGS tercih ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak?