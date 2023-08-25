DGS TERCİH KILAVUZU PDF | 2023 DGS tercih ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak? ÖSYM son durum...
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, binlerce adayın heyecanlı bekleyişi tercih süreci için devam ediyor. DGS sonuçlarını öğrenen adaylar, şimdi ise tercih yapma aşamasına odaklanmış durumda. 2 yıllık ön lisans programlarından 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin DGS tercih kılavuzunu yayımlamasını bekliyor. Peki DGS tercih ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, binlerce adayın heyecanlı bekleyişi tercih süreci için devam ediyor. DGS sonuçlarını öğrenen adaylar, şimdi ise tercih yapma aşamasına odaklanmış durumda. 2 yıllık ön lisans programlarından 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin DGS tercih kılavuzunu yayımlamasını bekliyor. Peki DGS tercih ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak?
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercihleri için ÖSYM'nin açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 24 Ağustos tarihinde başlamıştı. 24 Ağustos tarihi gelince DGS tercihleri ile ilgili araştırmalar arttı. Ancak henüz 2023 DGS tercih tarihleri belli olmadı. Konu hakkında son dakika açıklaması geldiği zaman habere eklenecek.
2023 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM takvimi doğrultusunda 2023 DGS sonuçları; 11 Ağustos 2023 Cuma günü açıklandı.
''16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.''
DGS sonuç ekranında testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları ön lisans başarı puanı ve yerleştirme işlemlerinde kullanabilecekleri DGS puanları yer alacak.
DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. DGS tercih süreci başladığı zaman DGS tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor. ÖSYM DGS tercih kılavuzunu yayınladığı zaman habere eklenecek.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
DGS tercihleri başladığı zaman ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden online olarak yapılması bekleniyor.
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- DGS TERCİH KILAVUZU PDF | 2023 DGS tercih ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak? ÖSYM son durum...
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