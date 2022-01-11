15 tatil ne zaman başlayacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönem sınavları devam ediyor. Sınavların tamamlanmasına kısa süre kala en çok merak edilenler arasında tatiller yer aldı. 15 tatil olarak adlandırılan yarıyıl tatili ile birlikte ikinci ara tatil dönemini bekleyen öğrenciler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Okullar ne zaman 15 tatile girecek? 2022 MEB yarıyıl tatili ne zaman? Karne ayın kaçında verilecek? gibi merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

OKULLAR NE ZAMAN 15 TATİLE GİRECEK?

MEB'in yayımladığı takvime göre, yarıyıl tatili 21 Ocak Cuma günü başlayacak. Öğrenciler 21 Ocak'ta birinci dönem karnelerini alacak. Yarıyıl tatili, 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek ve hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 07 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.