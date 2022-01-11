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Okullar ne zaman 15 tatile girecek? 2022 MEB yarıyıl tatili ne zaman? Karne ayın kaçında verilecek?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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Okullar ne zaman 15 tatile girecek? 2022 MEB yarıyıl tatili ne zaman? Karne ayın kaçında verilecek?

Okullar ne zaman 15 tatile girecek? 2022 yılına girmemiz ile birlikte gözler okul tatillerine çevrildi. Yarıyıl tatili için plan yapan öğrenciler ve velileri, bu sene yarıyıl tatilinin ayın kaçında başlayacağını araştırıyor. MEB tarafından yayımlanan takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, okullar ne zaman 15 tatile girecek? 2022 MEB yarıyıl tatili ne zaman? Karne ayın kaçında verilecek? İşte haberin detayları...

15 tatil ne zaman başlayacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönem sınavları devam ediyor. Sınavların tamamlanmasına kısa süre kala en çok merak edilenler arasında tatiller yer aldı. 15 tatil olarak adlandırılan yarıyıl tatili ile birlikte ikinci ara tatil dönemini bekleyen öğrenciler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Okullar ne zaman 15 tatile girecek? 2022 MEB yarıyıl tatili ne zaman? Karne ayın kaçında verilecek? gibi merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

OKULLAR NE ZAMAN 15 TATİLE GİRECEK?

MEB'in yayımladığı takvime göre, yarıyıl tatili 21 Ocak Cuma günü başlayacak. Öğrenciler 21 Ocak'ta birinci dönem karnelerini alacak. Yarıyıl tatili, 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek ve hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 07 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci dönen, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

MEB, OKUL KÜTÜPHANELERİNDEKİ KİTAP SAYISINI 100 MİLYONA ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, MEB'in okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak için 26 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlattığı ve 31 Aralık 2021'de tamamlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında 16 bin 361 okula yeni kütüphane yapıldığı belirtildi.

Yeni kütüphanelerin yapımıyla tüm okullardaki kitap sayısının artmaya başladığı ifade edilen açıklamada, projeden önce kütüphanelerde 28 milyon 677 bin 694 olan kitap sayısının, yeni kütüphanelerin yapılması ve mevcut kütüphanelerin kitap açısından zenginleştirilmesiyle 41 milyon 770 bin 132'ye yükseldiğine dikkat çekildi.

Bakanlığın bu yıl sonunda kütüphanelerdeki kitap sayısını 100 milyona çıkarmayı hedeflediği bildirilen açıklamada, proje öncesinde Türkiye'de okul kütüphanelerinde öğrenci başına 1,89 kitap düşerken bu sayının, iki ayda 2,76'ya yükseldiğine işaret edildi.
Öğrenci başına kitap sayısında Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan önde

Açıklamada, 2021 sonu itibarıyla öğrenci başına düşen kitap sayısında 9,65 kitap ile Gümüşhane'nin birinci olduğu, ardından 9,53 kitap ile Bayburt ve 8,56 kitap ile Ardahan'ın geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre öğrenci başına düşen kitap oranının en yüksek olduğu ilk 15 il şöyle:

"Gümüşhane 9,65, Bayburt 9,53, Ardahan 8,56, Tunceli 8,06, Artvin 6,44, Kastamonu 6,23, Nevşehir 6,09, Yozgat 5,68, Rize 5,49, Trabzon 5,46, Erzurum 5,37, Sinop 5,36, Burdur 5,34, Çankırı 5,28 ve Tokat 5,11"

"ÖĞRENCİ BAŞINA DÜŞEN KİTAP SAYISI, 6,6'YA YÜKSELMİŞ OLACAK"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ağırlık verdikleri alanlardan birinin de okullar arası imkan farklılıklarının azaltılması olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinin iki ay gibi kısa sürede tamamladığına, böylece kütüphanesiz okul kalmadığına dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"Bu proje ile okullarımızdaki kitap sayıları da önemli ölçüde arttı. Yeni yaptığımız kütüphanelerle, kütüphanelerdeki kitap sayımız 41 milyon 770 bin 132'ye yükseldi. Bu proje ile okullarımızdaki kütüphanelerde öğrenci başına düşen kitap sayısı, iki ay gibi kısa sürede 1,89'dan 2,76'ya yükseldi. 2022 yılında kitap sayımızı 100 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece öğrenci başına düşen kitap sayısı, 6,6'ya yükselmiş olacak. Süreci başarı ile yürüten tüm çalışma arkadaşlarımı, 81 ilimizde milli eğitim müdürlerinizi, ilçe müdürlerimizi, okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum."

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