Özel okullara ücret düzenlemesi! Artık o para talep edilemeyecek

Özel okullar özel kıyafet de aldıramayacak (AA)

ÖZEL KIYAFET ALDIRILAMAYACAK

Düzenlemeyle artık özel okullarda da 'Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik' hükümleri özel okullarda da uygulanacak. Marka lisans sözleşmesi yapanlar da dahil olmak üzere okullar, kıyafetlerin serbest piyasa koşullarında velilerce temin edilmesini engelleyici veya kurumlar tarafından belirlenen elektronik ticaret ortamından temine yönelik velileri zorlayıcı uygulamalar yapamayacak. Özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak.

'Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik' kapsamında faaliyette olan özel çocuk kulüplerinin, yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 1 yıl içinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları dışındaki özel öğretim kurumlarından biri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen standartları sağlayarak kurum açmak üzere başvurmaları halinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenecek. Düzenlemeyle ayrıca özel öğretim kurslarında rehber öğretmen ya da psikolojik danışman görevlendirilmesi zorunlu hale getirildi.

ÖĞRENCİ ETKİNLİK MERKEZLERİ GELİYOR

Yönetmelikle ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösterecek 3 yeni kurum türü tanımlandı. Bunlardan ilki; ilkokul çağındaki öğrencilere ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal, sportif alanlarda eğitim verilen ve bireysel olarak ödev ve projelerinin yapılmasında destek sunulan 'öğrenci etkinlik merkezleri' oldu. Öğrenci etkinlik merkezlerinde bu kurum türü için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan yabancı dil, kişisel gelişim, bilgisayar, müzik, gösteri sanatları, el sanatları, spor, ahlak ve değerler gruplarındaki programlar uygulanacak. İlkokul öğrencileri, programlara hafta içi okul saati dışında ya da hafta sonu devam edebilecek.