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ÖZDEBİR TYT 3 cevap anahtarı 2024 ne zaman açıklanacak? 12-15 Ocak 2024 Türkiye Geneli Özdebir YKS deneme sonuçları...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2024 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
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ÖZDEBİR TYT 3 cevap anahtarı 2024 ne zaman açıklanacak? 12-15 Ocak 2024 Türkiye Geneli Özdebir YKS deneme sonuçları...

Özdebir tarafından düzenlenen deneme sınavına katılan öğrenciler, sınav sonuçlarını öğrenme konusunda büyük bir heyecan içerisindeler. Sonuçlar öncesinde doğru ve yanlışlarını öğrenmek isteyenler, cevap anahtarının yayınlanmasını bekliyor. Peki, ÖZDEBİR TYT 3 cevap anahtarı 2024 yayınlandı mı? İşte cevabı...

12-15 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Geneli Temel Yeterlilik Testi (TYT) Deneme Sınavı, Özdebir tarafından organize edildi ve büyük bir ilgiyle karşılandı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, ÖZDEBİR Türkiye geneli 3. deneme sonuçları ve cevap anahtarı hakkında sorgulamalar yapıyor. İşte haberin detayları...

SONUÇLARA ERİŞİM

Sınav sonuçlarına;

İl - İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Kurumlar, Bayiler kurum kodu ve şifreleri ile

Öğrenciler, kodladıkları T.C. Kimlik Numarası veya Telefon Numarası ile "Sınav Sonuçları" modülünden erişebilirler.

Türkiye Genelinde uygulanan sınavlarımızın kesin sonuçları sınav tarihini izleyen 7-10. günden itibaren alınabilir. Daha önce alınan sonuçlar, adayın genel sıralama içinde yerini göstermede ölçü olamaz. Bunun nedeni de sınavın uygulandığı tarihin 3. gününden itibaren okuması yapılan optik cevap kâğıdı verilerinin sisteme girilmeye başlanmasıdır.

ÖZDEBİR TYT 3 CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

Özdebir sınav sonuçları ve cevap anahtarı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

ÖZDEBİR SINAV TAKVİM 2024

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DENEME SINAVLARINA NASIL KATILINIR?

Deneme Sınavlarını Uygulamak İsteyen Kurumlar;

Bayimiz olan il ve ilçelerde bayiler ( http://www.ozdebir.org.tr/bayilerimiz ) aracılığı ile

Bayimiz olmayan yerlerde/bayilerle iletişim kurulamama durumunda ise www.ozdebir.org.tr adresindeki; "Online İşlem Merkezi" Modülü'nden https://www.ozdebir.org.tr/online sisteme üye olarak sipariş verebilirler.

("Online İşlem Merkezi"nde yeni kayıt oluşturma Kurumsal Kimlik Bilgileri ile yapılır ve Kurumumuzca onaylanması durumunda sipariş sistemine erişim sağlanır.)

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