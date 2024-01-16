ÖZDEBİR TYT 3 cevap anahtarı 2024 ne zaman açıklanacak? 12-15 Ocak 2024 Türkiye Geneli Özdebir YKS deneme sonuçları...

SONUÇLARA ERİŞİM

Sınav sonuçlarına;

İl - İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Kurumlar, Bayiler kurum kodu ve şifreleri ile

Öğrenciler, kodladıkları T.C. Kimlik Numarası veya Telefon Numarası ile "Sınav Sonuçları" modülünden erişebilirler.

Türkiye Genelinde uygulanan sınavlarımızın kesin sonuçları sınav tarihini izleyen 7-10. günden itibaren alınabilir. Daha önce alınan sonuçlar, adayın genel sıralama içinde yerini göstermede ölçü olamaz. Bunun nedeni de sınavın uygulandığı tarihin 3. gününden itibaren okuması yapılan optik cevap kâğıdı verilerinin sisteme girilmeye başlanmasıdır.