KARNE GÜNÜ (SÖMESTR) TARİHİ 2024: 1. dönem karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. 2. dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.