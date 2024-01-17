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KARNE GÜNÜ (SÖMESTR) TARİHİ 2024: 1. dönem karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2024
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KARNE GÜNÜ SÖMESTR TARİHİ 2024: 1. dönem karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?

1. dönemin sona ereceği tarih öğrenciler tarafından büyük bir merakla beklenirken, tatil heyecanı da artıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre, karnelerin verileceği tarih belli oldu. Peki, karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? İşte haberin detayları...

Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatili heyecanını yaşamaya başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre, yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren başlayacak. Öğrenciler, tatil süresince dinlenme fırsatı bulacaklar. Peki, karneler ne zaman dağıtılacak? İşte karnelerin verileceği tarih...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. Böylelikle okullarda 1. dönem 22 Ocak'ta sona erecek. Karnelerin ise 19 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilmesi bekleniyor.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. 2. dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

15 TATİL UZATILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, dönem başında uygulama takvimini açıklamıştı. Yarıyıl tatilinin uzatılacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.

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