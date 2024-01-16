Karneler ne zaman basılacak 2024? 1. dönem e-Okul ne zaman kapanıyor? Son hafta yoklama alınır mı, ders var mı? MEB etkinlik programı!
Eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona ererken, öğrenciler karnelerini alacakları günü heyecanla bekleniyor. Ancak öncesinde, okulların son haftasında izleyeceği program ve bu süreçte derslerin işlenip işlenmeyeceği konusundaki meraklar artıyor. Peki, Okulun son haftası yoklama alınacak mı? İşte haberin detayları...
Okulların kapanmasına sayılı günler kala öğrenci ve veliler, e-okul üzerinden de görüntülenebilecek karneleri sabırsızlıkla bekliyor. Devamsızlık, sınav notları gibi önemli bilgilerin bulunduğu e-okul platformuyla ilgili olarak, "e-okul ne zaman kapanıyor 2024?", "Son hafta yoklama alınacak mı?" gibi soruları gündeme taşıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...
SON HAFTA DERS İŞLENECEK Mİ?
MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona ermek üzereyken, okullarda son hafta derslerin yanı sıra yapılabilecek etkinliklere dair resmi bir yazı hazırladı.
Buna göre okulların son haftası olan 15-19 Ocak tarihlerinde öğrenciler; kulüp faaliyetleri, kültürel etkinlikler, spor turnuvaları ve atölye çalışmaları gibi çeşitli etkinliklere katılacak.
Buna bağlı olarak okulların son haftası etkinlik düzenleneceğinden ders işlenmeyecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullara gönderilen yazıda okulların son haftasında etkinlikler düzenleneceğine yer verildi. Buna göre, 15-18 Ocak 2024 tarihlerinde 4 gün sürecek 'dönem sonu faaliyet haftası' için etkinlik programı düzenlenecek.
Yayımlanan yazıda; faaliyetler planlanırken okul ve çevre şartları göz önünde bulundurulacak. Velilere külfet çıkarılmamasına dikkat edileceği ifade edilen çalışmalarda faaliyetlerin öğrencilerin ilgisini çekecek ve eğitim öğretimin son günlerinin coşkuyla geçirilmesini sağlayacak nitelikte olmasına özen gösterilecek.
Bilgi yarışmalarından komedi saatine, hitabet oyunlarından kermeslere, yetenek paylaşım saatlerinden sosyal sorumluluk çalışmalarına ve gezilere birçok etkinliğe yer verilen planlamadan öğrencilerin hem eğlenmesi hem de öğrenmesi amaçlanıyor.
SÖMESTR TATİLİ TARİHİ
İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler 19 Ocak Cuma günü karnelerini alacak. Okullarda yarıyı tatili 22 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.
İKİNCİ ARA TATİL TARİHİ
İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. 2. dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.
E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır.
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