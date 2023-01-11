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ÖZDEBİR Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Türkiye Geneli YKS 3. deneme sınavı hangi tarihte? Konu dağılımı nasıl?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2023
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ÖZDEBİR Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Türkiye Geneli YKS 3. deneme sınavı hangi tarihte? Konu dağılımı nasıl?

Özdebir YKS 3. deneme sınavına sayılı günler kala öğrenciler detayları araştırmaya başladı. Sınava girecek olan öğrenciler Türkiye geneli gerçekleşecek olan deneme ile birlikte kendi seviyelerini görebilme fırsatı bulacak. Peki Özdebir Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Türkiye Geneli YKS 3. deneme sınavı hangi tarihte? Konu dağılımı nasıl?

Türkiye geneli Özdebir YKS 3. deneme sınavı 13-14-15 Ocak tarihlerinde yapılacak. Kendilerini deneme fırsatı bulacak olan öğrenciler sınav öncesi detayları araştırıyor. Peki Özdebir Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Türkiye Geneli YKS 3. deneme sınavı hangi tarihte? Konu dağılımı nasıl? İşte Özdebir YKS 3. deneme sınavına dair detaylar...

ÖZDEMİR YKS DENEME 3 SINAV TARİHLERİ!

2023 Eğitim öğretim yılı Özdebir YKS-3 Deneme sınavı 13-14-15 Ocak 2023 tarihlerinde tüm Türkiye Geneli uygulanacak.

SORU KİTAPÇIĞI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ocak tarihlerinde uygulanacak olan Özdebir Yayınları 3.Deneme deneme sınavının cevapları ve çözümlerinin ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir açıklama bulunmamaktedır. Ancak açıklanması durumunda gelişmeleri haberimizden okuyabilirsiniz.

SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçlarına; İl - İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Kurumlar, Bayiler kurum kodu ve şifreleri ile öğrenciler, kodladıkları T.C. Kimlik Numarası veya Telefon Numarası ile "Sınav Sonuçları" modülünden erişebilirler.

ÖZDEBİR 2023 YKS 3.DENEME SORU DAĞILIMI

Özdebir Yayınları 1. Oturum TYT AYT (Temel Yeterlilik Testi)

TYT AYT Oturumunda 120 soru bulunuyor.

Türkçe ve Temel Matematik Testleri 40'ar sorudan,

Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Felsefe) 20 soru

Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) 20 soru olmak üzere toplam 120 soru yer alacaktır.

Özdebir Yayınları 2. Oturum AYT (Alan Yeterlilik Testi)

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