ÖZDEBİR Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Türkiye Geneli YKS 3. deneme sınavı hangi tarihte? Konu dağılımı nasıl?

SORU KİTAPÇIĞI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ocak tarihlerinde uygulanacak olan Özdebir Yayınları 3.Deneme deneme sınavının cevapları ve çözümlerinin ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir açıklama bulunmamaktedır. Ancak açıklanması durumunda gelişmeleri haberimizden okuyabilirsiniz.