NUN Okulları öğrencilerinden IB’de 3 yıl üst üste %100 başarı

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Nida ÜYE; "NUN Okulları kuruluşundan bu yana tüm yaş gruplarında IB eğitim modelini ve MEB müfredatını misyon ve vizyon hedefleri doğrultusunda kadim medeniyetimizin değerleriyle harmanlayarak tamamen özgün bir eğitim modeli geliştirdi. Bu meyanda IB çerçevesi, "iyi insan" yetiştirme gayretimizde özgün içeriğimizi uygularken önemli bir araç oldu. Bu çerçeveden bakıldığında, IB Diploma Programındaki kazanımlar NUN Okulları olarak bizim temel prensip ve ilkelerimizle de güzel bir sentez oluşturuyor ayrıca bu uluslararası diploma öğrencilere yurt içi ve yurt dışında son derece önemli avantajlar sunuyor. Üçüncü mezunlarımızı vereceğimiz 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizi hem Türkiye'de hem de dünyada en saygın ve başarılı akademik altyapıya sahip okullara yerleştirmenin gururunu yaşayacağımızı biliyoruz zira mezun verdiğimiz ilk iki yıl, bu başarının en büyük şahidi. Bu sene de katlanarak artan bir başarı söz konusu. Öğrencilerimizin başarılarına şahit olmak ve emeklerimizin karşılıksız kalmadığını görmek çok sevindirici ve ülkemiz için ümit verici. Bu gençlerimizden milletimiz ve tüm insanlık adına son derece güzel ve faydalı çalışmalar bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde yurt dışındaki üniversitelere olan başvuru ve kabul süreçlerine odaklanacağız. Aynı zamanda da öğrencilerimiz yoğun bir şekilde yurt içindeki üniversiteler için hazırlanmaya devam ediyorlar. Lise hazırlık sınıfından itibaren öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmeye ve halihazırdaki kabiliyetlerini de geliştirmelerine rehberlik etmeye gayret gösteriyoruz. Bu amaca matuf olarak kariyerlerini planlamalarında yol gösterici olacak bir dinamik kariyer planlama programı uyguluyoruz. Tüm bunların öğrencilerimize, dünyadaki akademik altyapısı kuvvetli pek çok farklı okulundan kabuller alma şeklinde döndüğünü görüyoruz. Bu doğrultuda, liseden ne istediğini bilen ve hedefine kilitlenmiş bireyler olarak mezun olan öğrencilerimizin doğru ve isabetli tercihler yapmak suretiyle geleceklerine en iyi şekilde hazır olacaklarına ve tüm insanlık için çalışmalarına devam edeceklerine inancımız sonsuz. Bu temenniyle tüm 12. sınıf IB Diploma Programı öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyor; onların bu başarıya ulaşmasında emeği geçen öğretmenlerimizi ve tüm süreçlerde önemli katkı sağlayan ailelerimizi tebrik ediyoruz." dedi.