09 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri ÖZDEBİR SINAV SONUÇLARI 2023! Türkiye Geneli 8. sınıf LGS 1. deneme sonuçları sorgulama ekranı!

ÖZDEBİR SINAV SONUÇLARI 2023! Türkiye Geneli 8. sınıf LGS 1. deneme sonuçları sorgulama ekranı!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.11.2023
ABONE OL
ÖZDEBİR SINAV SONUÇLARI 2023! Türkiye Geneli 8. sınıf LGS 1. deneme sonuçları sorgulama ekranı!

Özdebir sonuç ekranı! Türkiye genelinde Özdebir tarafından düzenlenen LGS deneme sınavı sonuçları, öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Her yıl düzenlenen deneme sınavları, öğrencilerin kendi performanslarını değerlendirmelerine ve eksikliklerini gidermelerine yardımcı oluyor. Peki, Özdebir LGS 1. deneme sonuçları açıklandı mı? İşte sınav sonucu sorgulama ekranı!

"Özdebir LGS 1. deneme sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabı araşıtırılıyor. Türkiye genelinde Özdebir tarafından düzenlenen LGS deneme sınavı sonuçları, öğrencilerin kendi performanslarını değerlendirmelerine yardımcı oluyor. İşte, Özdebir sınav sonuçları sorgulama ekranı!

LGS 1.DENEME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖZDEBİR LGS 41 denemesinin sonuçları açıklandı. LGS 1. DENEME SINAVI için ozdebir.org.tr linki üzerinden sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

LGS 1 DENEME CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI!

Özdebir Türkiye Geneli Lgs Deneme 1 Sınavı Cevap Anahtarı yayınlandı.

SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Özdebir deneme sınav sonuçlarına, İl - İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Kurumlar, Bayiler kurum kodu ve şifreleri ile Öğrenciler, kodladıkları T.C. Kimlik Numarası veya Telefon Numarası ile "Sınav Sonuçları" modülünden erişebilirler.

ÖZDEBİR DENEME SINAVLARINA NASIL KATILINIR?

Deneme Sınavlarını Uygulamak İsteyen Kurumlar;

Bayimiz olan il ve ilçelerde bayiler ( http://www.ozdebir.org.tr/bayilerimiz ) aracılığı ile

Bayimiz olmayan yerlerde/bayilerle iletişim kurulamama durumunda ise www.ozdebir.org.tr adresindeki; "Online İşlem Merkezi" Modülü'nden https://www.ozdebir.org.tr/online sisteme üye olarak sipariş verebilirler.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA