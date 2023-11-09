ALES son dakika: ÖSYM erişime açtı! 2023 ALES/3 sınav giriş belgeleri erişime açıldı!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) için geri sayım devam ederken, adayların dikkati sınav giriş belgelerine çevrildi. Adaylar, bu sınav giriş belgeleri aracılığıyla ALES sınav yerlerini öğrenebilecekler. Sınav öncesinde giriş belgelerinin elde edilmesi, adayların sınav hazırlıklarını tamamlamaları için kritik bir adımdır. Adayların heyecanla beklediği haberi ÖSYM duyurdu. İşte ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı...

ALES/3 NE ZAMAN?

19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/3) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.