ALES son dakika: ÖSYM erişime açtı! 2023 ALES/3 sınav giriş belgeleri erişime açıldı!
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) için geri sayım devam ederken, adayların dikkati sınav giriş belgelerine çevrildi. Adaylar, bu sınav giriş belgeleri aracılığıyla ALES sınav yerlerini öğrenebilecekler. Sınav öncesinde giriş belgelerinin elde edilmesi, adayların sınav hazırlıklarını tamamlamaları için kritik bir adımdır. Adayların heyecanla beklediği haberi ÖSYM duyurdu. İşte ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı...
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) için geri sayım devam ederken, adayların dikkati sınav giriş belgelerine çevrildi. Adaylar, bu sınav giriş belgeleri aracılığıyla ALES sınav yerlerini öğrenebilecekler. Sınav öncesinde giriş belgelerinin elde edilmesi, adayların sınav hazırlıklarını tamamlamaları için kritik bir adımdır. Adayların heyecanla beklediği haberi ÖSYM duyurdu. İşte ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı...
ALES/3 NE ZAMAN?
19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/3) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
DİKKAT!
19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak 2023-ALES/3 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ALES son dakika: ÖSYM erişime açtı! 2023 ALES/3 sınav giriş belgeleri erişime açıldı!
- Ek MTV 2. taksit son ödeme ne zaman? Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksiti hangi tarihe kadar ödenecek? gib.gov.tr ödeme ekranı...
- Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! İsmail Kartal dünya yıldızını resmen tavladı! Hem de 8 milyona...
- KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023-2024 KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu? KYK kredi/burs sonuç sorgulama ekranı!
- Erden Timur biletini kesti! Yerinde yeller esecek! Angelino gidiyor o geliyor
- The Simpsons kehaneti saatler içinde zengin etti: Değeri anında fırladı! Savaş, siyasi öngörüleri sonrası bu seferde yatırımcıya el attılar!
- ChatGBT çöktü mü, çalışmıyor? 9 Kasım Perşembe ChatGBT "Something went wrong" hatası ne demek, bozuldu mu, nasıl düzelir? OPENAI Son dakika...
- Dondurucu hava dalgası oluk oluk Türkiye'ye geliyor! La Nina buz kestirecek: Kar küreklerini hazırlayın! İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Edirne...
- Emeklinin kök aylığı+ek ödemesine %52.83'lük zam hesaplandı! SSK, Bağ-Kur, Tarım taban maaşlara refah payıyla 5 rakamlı artış! 7.500, 7.700, 8.500 TL alanlar
- 10 Kasım'da okullar tatil mi, ders işlenecek mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil mi? Lise, ortaokul, ilkokul yarın okul var mı yok mu, tam gün mü?
- 2. Torba yasanın içerikleri tek tek listelendi! Bağ-Kur prim eşitliği, erken emeklilik, 90 bin taşerona kadro, faizsiz kredi...
- Evde bakım maaşı yatan iller listesi | 7-8-9-10-11-15 Kasım Evde Bakım Parası yattı mı, ne zaman? 2024 zamlı bakım maaşı tablosu! E-Devlet sorgulama ekranı...