AUEZEF vize sınavı giriş belgesi alma ekranı | 2023-2024 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi vize sınavları ne zaman saat kaçta?
AUZEF sınav giriş yerleri son dakika açıklanarak İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınavları için öğrencilere duyuruldu. Beklenen açıklama sonucunda, ara sınavın giriş belgeleri yayınlandı ve öğrenciler sınav giriş yerlerini öğrenmeye başladı. İstanbul Üniversitesi AUZEF 1. Dönem vize sınavları, iki oturumda tamamlanacak. Peki İU AUZEF vize sınavları ne zaman saat kaçta?
AUZEF sınav giriş yerleri son dakika açıklanarak İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınavları için öğrencilere duyuruldu. Beklenen açıklama sonucunda, ara sınavın giriş belgeleri yayınlandı ve öğrenciler sınav giriş yerlerini öğrenmeye başladı. İstanbul Üniversitesi AUZEF 1. Dönem vize sınavları, iki oturumda tamamlanacak. Peki İU AUZEF vize sınavları ne zaman saat kaçta?
2023 AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!
2023-2024 AUZEF ara dönem (vize) sınav giriş belgeleri erişime açıldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesiresmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Değerli Öğrencilerimiz, 11-12 Kasım 2023 tarihinde yapılacak olan ara sınava (vize) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.''
AUZEF VİZE SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
AUZEF SINAV TARİHLERİ
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF güz dönemi akademik takvimi yayınlandı.
Takvime göre; AUZEF ara dönem (vize) sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023 tarihlerinde, yarıyıl sonu (bitirme-final) sınavları ise 23 Aralık - 24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar için 03 Şubat -04 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak telafi sınavlarına katılacak.
AUZEF MEZUNİYET ŞARTLARI
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinden mezun olabilmek için Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereğince gerekli kredi/ AKTS miktarının başarıyla tamamlanması gerekmektedir. İşte AUZEF 2022-2023 mezuniyet şartları;
FF harf notu derse sahip olmamak,
2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olmak,
Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak.
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