ÖZDEBİR 4.deneme cevap anahtarı 2023 | YKS-AYT-TYT-YDT ÖZDEBİR sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖZDEBİR SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Özdebir deneme sınav sonuçlarını okul.ozdebir.net adresinden öğrenci girişi yaparak öğrenebilirsiniz. Öğrenciler için geliştirilen mobil uygulamayı, telefonunuzun modeline göre Apple Store veya Google Play store adresine "Akbim ODS" yazarak indirebilirsiniz.