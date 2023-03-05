ÖZDEBİR 4.deneme cevap anahtarı 2023 | YKS-AYT-TYT-YDT ÖZDEBİR sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Özdebir 4. deneme cevap anahtarı gündemdeki yerini aldı. 3 Mart'ta gerçekleşen Özdebir YKS 4. deneme sınavına ilişkin detaylar öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye geneli düzenlenen sınava giren öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite sınavının öncesinde kendilerini deneme fırsatı buluyor. Peki Özdebir YKS/4 deneme sınavı sonuçları açıklandı mı?
Türkiye genelinde düzenlenen Özdebir YKS denemelerinin 4'üncüsü 3 Mart günü gerçekleştirildi. Sınavın ardından öğrenciler Özdebir YKS 4. deneme sınavının cevap anahtarını araştırmaya başladı. Peki Özdebir deneme sonuçları açıklandı mı? 3 Mart YKS TYT, AYT Özdebir sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
ÖZDEBİR YKS 4. DENEME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
3 Mart günü yapılan Özdebir YKS TYT, AYT 4. deneme sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.
DENEME 4 CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?
Özdebir YKS 4. Deneme Sınavı 3-4-5 ve 6 Mart 2023 tarihlerinde uygulanacak, sınavın cevap anahtarı 6 Mart Pazartesi günü yayınlanmasını bekleniyor.
ÖZDEBİR SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Özdebir deneme sınav sonuçlarını okul.ozdebir.net adresinden öğrenci girişi yaparak öğrenebilirsiniz. Öğrenciler için geliştirilen mobil uygulamayı, telefonunuzun modeline göre Apple Store veya Google Play store adresine "Akbim ODS" yazarak indirebilirsiniz.
Uygulamayı kurduktan sonra yayıncı ismine ÖZDEBİR yazarak kullanıcı oluşturunuz.
Uygulama üzerinden yanlış yaptığınız soruların görsellerine, Tercih Programına, Rehberlik Envanterlerine ulaşabilirsiniz.
Sınav sonuçlarını; İl - İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Kurumlar, Bayiler kurum kodu ve şifreleri ile de öğrenilebilir.
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