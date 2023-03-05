"Okullar ne zaman açılacak 2023? 6 Mart'ta hangi illerde okullar var, yok?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrası MEB 71 ilde okulların 20 Şubat'ta açılacağını, diğer illerde de kategorilere göre eğitimin başlayacağını bildirdi. Peki, okullar ne zaman açılacak 2023? 6 Mart'ta hangi illerde okullar var, yok? Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Malatya, Adana...