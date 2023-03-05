Okullar ne zaman açılacak 2023? 6 Mart'ta hangi illerde okullar var, yok? Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Malatya, Adana...
"Okullar ne zaman açılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş depremi sonrası 2. Dönem eğitim öğretim depremin etkilendiği 10 ilde ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Özer afet bölgesinde kategorilere göre okulların açılacağını bildirirken veli ve öğrencilerin gözü de bu seneki ara tatil takvimine çevrildi. Peki, okullar ne zaman açılacak 2023? 6 Mart'ta hangi illerde okullar var, yok? Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Malatya, Adana...
"Okullar ne zaman açılacak 2023? 6 Mart'ta hangi illerde okullar var, yok?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrası MEB 71 ilde okulların 20 Şubat'ta açılacağını, diğer illerde de kategorilere göre eğitimin başlayacağını bildirdi. Peki, okullar ne zaman açılacak 2023? 6 Mart'ta hangi illerde okullar var, yok? Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Malatya, Adana...
ARA TATİL NE ZAMAN, TARİH DEĞİŞECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığının 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda ara tatil bu dönem 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
Normal şartlarda okullardaki ara tatil bu yıl Ramazan Bayramı ile birleşiyordu. Henüz Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil tarihleri hakkında yeni bir açıklama yapmadı.
Bakanlığın deprem bölgesindeki okulların açılma durumunu dikkate alarak hareket etmesi bekleniyor. Ara tatilin iptal edilmesi ve tarihin değiştirilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
Ara tatil dönem başında açıklanan takvime göre uygulanırsa öğrenciler için okullar 14 Nisan cuma günü kapanacak. Eğitim öğretim faaliyetleri tekrar Ramazan bayramı sonrası 24 Nisan Pazartesi günü başlayacak.
DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR KADEMELİ AÇILIYOR
Depremin en çok etkilediği illerin başında gelen Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ilk etapta okullar 1 Mart tarihine kadar tatil edilmişti.
Yapılan son açıklamada okullarda eğitime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldığı bilgisi paylaşıldı.
Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa'da okullar 1 Mart itibarıyla açılacak. Adana'da eğitim öğretim faaliyetleri ise 13 Mart'ta başlayacak. Gaziantep ve Osmaniye illerinde ise 13 Mart'a kadar okullar açılmayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı bu bölgelerdeki okullarla ilgili kararını çalışmalar sona erdikten sonra duyuracak.
MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ
Öğrenciler ikinci ara tatili 17-20 Nisan tarihleri aralığında yapacaklar.
Ramazan Bayramı Tatili : 20, 21, 22 ve 23 Nisan 2023 tarihlerinde olup 3,5 gündür. Bu tatilin 1,5 günü iş gününe denk gelmektedir.
Kurban Bayramı Tatili: 27 Haziran-01 Temmuz 2023 tarihleri arasında olup, 4,5 gündür. Bu tatil 2022-2023 ders yılı dışında kalmaktadır.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında öğrenciler okuldaki törenlere katıldıkları için bu resmî tatil günleri iş günü olarak sayılmaktadır.
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