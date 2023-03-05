MEB-EKYS 2023 ne zaman, hangi tarihte? Ertelendi haberi son durum ne? Sınav tarihleri açıklandı mı? SINAV TARİHİ DUYURUSU

EKYS NEDİR, KİMLER GİREBİLİR?

EKYS, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı görevini yürütmek isteyenlerin girmeleri gereken bir sınav türüdür. Bu sebeple Milli Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı olarak görev almak isteyen adayların mutlaka EKYS sınavına girmeleri ve yeterli başarıyı elde etmelerinin gerekliliği söz konusudur. Bu sebeple son derece büyük bir öneme sahip olan sınav olarak karşımıza çıkmaktadır. Durum böyle olunca pek çok insan EKYS sınavı hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bu konuda yeterli bilgiye sahip durumda olması ise son derece önemlidir.

Bu konuyla alakalı olarak bilgi edinmek isteyen insanların en çok bilgi sahibi olmak istediği bir başka önemli konu ise EKYS sınavına kimlerin girebileceği olmaktadır. Bu soruya şu şekilde yanıt verebilmek mümkündür; Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı konumunda olmak isteyen öğretmenlerin EKYS sınavına girmelerinin gerekliliği söz konusudur. Öğretmenler bu sınava girerek ilgili konumda görev yapabilmek için başvuruda bulunmuş oluyor.