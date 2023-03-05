05 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri MEB-EKYS 2023 ne zaman, hangi tarihte? Ertelendi haberi son durum ne? Sınav tarihleri açıklandı mı? SINAV TARİHİ DUYURUSU

MEB-EKYS 2023 ne zaman, hangi tarihte? Ertelendi haberi son durum ne? Sınav tarihleri açıklandı mı? SINAV TARİHİ DUYURUSU

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2023
ABONE OL
MEB-EKYS 2023 ne zaman, hangi tarihte? Ertelendi haberi son durum ne? Sınav tarihleri açıklandı mı? SINAV TARİHİ DUYURUSU

MEB-EKYS 2023 ne zaman sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle ertelenen EKYS tarihleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'na çevrilmiş durumda. MEB kadrolarında müdür yardımcısı olarak görev almak isteyen adaylar için düzenlenen EKYS tarihi merak ediliyor. İşte son gelişmeler...

Yaşanan deprem felaketi sebebiyle 5 Mart tarihlerinde gerçekleşmesi beklenen MEB-EKYS 2023 sınavı ertelendi. Sınava girecek olan adaylar konuya ilişkin son gelişmeleri takip ederek, yeni sınav tarihinin açıklanıp açıklanmadığını öğrenmeye çalışıyor. Peki EKYS ne zaman, hangi tarihte? Ertelenen EKYS tarihleri açıklandı mı?

MEB-EKYS SINAVI NE ZAMAN?

MEB'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada 5 Mart 2023 Pazar günü ÖSYM tarafından yapılması planlanan MEB-EKYS sınavının ertelendiği ifade edildi.

SINAV TARİHİ DUYURUSU

Konuyla ilgili olarak gelen açıklama şu şekilde: "5 Mart'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirileceği duyurulan 2023 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) ertelendi. Sınav tarihi daha sonra açıklanacak."

Konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.

EKYS NEDİR, KİMLER GİREBİLİR?

EKYS, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı görevini yürütmek isteyenlerin girmeleri gereken bir sınav türüdür. Bu sebeple Milli Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı olarak görev almak isteyen adayların mutlaka EKYS sınavına girmeleri ve yeterli başarıyı elde etmelerinin gerekliliği söz konusudur. Bu sebeple son derece büyük bir öneme sahip olan sınav olarak karşımıza çıkmaktadır. Durum böyle olunca pek çok insan EKYS sınavı hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bu konuda yeterli bilgiye sahip durumda olması ise son derece önemlidir.

Bu konuyla alakalı olarak bilgi edinmek isteyen insanların en çok bilgi sahibi olmak istediği bir başka önemli konu ise EKYS sınavına kimlerin girebileceği olmaktadır. Bu soruya şu şekilde yanıt verebilmek mümkündür; Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı konumunda olmak isteyen öğretmenlerin EKYS sınavına girmelerinin gerekliliği söz konusudur. Öğretmenler bu sınava girerek ilgili konumda görev yapabilmek için başvuruda bulunmuş oluyor.

Bu noktada EKYS sınavına kimler girebilir sorusunun yanıtı çok büyük bir değer taşıyor. Müdür ya da müdür yardımcılığı görevlerinde ilk defa olarak yer alacak olan bireyler için yazılı sınava Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Yönetmeliğinin 5,6 ve7'inci maddelerinde ifade edilen genel ve özel koşullara sahip olan adayların başvuruda bulunabilme durumu söz konusudur. Adayların taşımasının gerekliliğinin söz konusu olduğu EKYS başvuru koşulları ise şunlar olmaktadır:

- Adaylık dahil olmak üzere en az iki senelik öğretmen olarak görev yürütmüş olmak. Söz konusu sürenin hesaplanmasında ise; 657 sayılı olan Devlet Memurları Kanunun 4/B Maddesi çerçevesinde sözleşmeli öğretmenlik, yıllık izin, asker öğretmenlik, aylıksız izin ve hastalık izinde geçen sürelerin tamamı değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sürenin hesabında ise; yazılı sınava gerçekleştirilen baş vuru tarihinin son günü olan söz konusu tarih esas alınır. (11 Şubat 2021) Son başvuru tarihinden itibaren öğretmenlikte 2 senesini doldurmuş olan adaylar sınava girebilme hakkına sahip olacaktır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA