MEB-EKYS 2023 ne zaman, hangi tarihte? Ertelendi haberi son durum ne? Sınav tarihleri açıklandı mı? SINAV TARİHİ DUYURUSU
MEB-EKYS 2023 ne zaman sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle ertelenen EKYS tarihleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'na çevrilmiş durumda. MEB kadrolarında müdür yardımcısı olarak görev almak isteyen adaylar için düzenlenen EKYS tarihi merak ediliyor. İşte son gelişmeler...
Yaşanan deprem felaketi sebebiyle 5 Mart tarihlerinde gerçekleşmesi beklenen MEB-EKYS 2023 sınavı ertelendi. Sınava girecek olan adaylar konuya ilişkin son gelişmeleri takip ederek, yeni sınav tarihinin açıklanıp açıklanmadığını öğrenmeye çalışıyor. Peki EKYS ne zaman, hangi tarihte? Ertelenen EKYS tarihleri açıklandı mı?
MEB-EKYS SINAVI NE ZAMAN?
MEB'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada 5 Mart 2023 Pazar günü ÖSYM tarafından yapılması planlanan MEB-EKYS sınavının ertelendiği ifade edildi.
SINAV TARİHİ DUYURUSU
Konuyla ilgili olarak gelen açıklama şu şekilde: "5 Mart'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirileceği duyurulan 2023 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) ertelendi. Sınav tarihi daha sonra açıklanacak."
Konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.
EKYS NEDİR, KİMLER GİREBİLİR?
EKYS, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı görevini yürütmek isteyenlerin girmeleri gereken bir sınav türüdür. Bu sebeple Milli Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı olarak görev almak isteyen adayların mutlaka EKYS sınavına girmeleri ve yeterli başarıyı elde etmelerinin gerekliliği söz konusudur. Bu sebeple son derece büyük bir öneme sahip olan sınav olarak karşımıza çıkmaktadır. Durum böyle olunca pek çok insan EKYS sınavı hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bu konuda yeterli bilgiye sahip durumda olması ise son derece önemlidir.
Bu konuyla alakalı olarak bilgi edinmek isteyen insanların en çok bilgi sahibi olmak istediği bir başka önemli konu ise EKYS sınavına kimlerin girebileceği olmaktadır. Bu soruya şu şekilde yanıt verebilmek mümkündür; Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı konumunda olmak isteyen öğretmenlerin EKYS sınavına girmelerinin gerekliliği söz konusudur. Öğretmenler bu sınava girerek ilgili konumda görev yapabilmek için başvuruda bulunmuş oluyor.
Bu noktada EKYS sınavına kimler girebilir sorusunun yanıtı çok büyük bir değer taşıyor. Müdür ya da müdür yardımcılığı görevlerinde ilk defa olarak yer alacak olan bireyler için yazılı sınava Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Yönetmeliğinin 5,6 ve7'inci maddelerinde ifade edilen genel ve özel koşullara sahip olan adayların başvuruda bulunabilme durumu söz konusudur. Adayların taşımasının gerekliliğinin söz konusu olduğu EKYS başvuru koşulları ise şunlar olmaktadır:
- Adaylık dahil olmak üzere en az iki senelik öğretmen olarak görev yürütmüş olmak. Söz konusu sürenin hesaplanmasında ise; 657 sayılı olan Devlet Memurları Kanunun 4/B Maddesi çerçevesinde sözleşmeli öğretmenlik, yıllık izin, asker öğretmenlik, aylıksız izin ve hastalık izinde geçen sürelerin tamamı değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sürenin hesabında ise; yazılı sınava gerçekleştirilen baş vuru tarihinin son günü olan söz konusu tarih esas alınır. (11 Şubat 2021) Son başvuru tarihinden itibaren öğretmenlikte 2 senesini doldurmuş olan adaylar sınava girebilme hakkına sahip olacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB-EKYS 2023 ne zaman, hangi tarihte? Ertelendi haberi son durum ne? Sınav tarihleri açıklandı mı? SINAV TARİHİ DUYURUSU
- Diri Fay Haritası MTA yenilendi 2023 | Kuvaterner Fayına dikkat! Aktif fay hattı hangi il ve ilçelerden geçiyor?
- 2023 Şaban Ayı gün gün TAKVİMİ | Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi?
- Sağlık Bakanlığı 11.317 personel alımı 2023 | KPSS'siz hastanelere alım başladı mı, ne zaman? Klinik destek elemanı, Hasta karşılama... Branşlar ve şartlar
- Mart ayı Aile Destek Ödemeleri yattı mı, hangi tarihte yatacak? 2023 Zamlı yardımlar yatacak mı? Aile Yardım Paraları ne kadar, kaç TL?
- Yarın Kandil mi, ne kandili? Berat Kandili 2023 hangi gün? Şaban ayının 13.-14.-15. günü ne zaman? Diyanet kandil ve dini günler takvimi
- BERAT KANDİLİ ORUCU ne zaman, kaç gün tutulur? 2023 Berat Kandili'nde oruç tutmanın faziletleri neler?
- Deprem bölgesi Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Adana'da okullar açılacak mı, ne zaman? İl il okulların açılış tarihi 2023
- Fenerbahçe Kayserispor maçı CANLI- ŞİFRESİZ İZLE! 4 Mart Kayserispor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- İbni-i Sina'nın şifa dağıtan tarifleri! Meğer 1000 yıl önce yazmış! Hastalıkları kökünden kazıyor! İşte o reçete
- TOKİ çekilişi ne zaman başlayacak? TOKİ İzmir, Tekirdağ, Edirne kura sonuçları AÇIKLANDI mı? MART 2023 KURA TAKVİMİ
- EYT ilk maaş ne zaman yatacak? Mart ayında dilekçe veren EYT'liler ilk maaşını Nisan'da alır mı? İşte yol haritası