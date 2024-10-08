KYK ilk ödeme 2024-2025 ne zaman? KYK burs ve krediler ne zaman yatar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024-2025 eğitim yılı için burs ve kredi başvurularını başlattı. Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yükseköğrenim programına yeni başlayacak öğrenciler ile mevcut öğrencilerin başvuru yapabileceğini duyurdu. Başvurular 13 Ekim Pazar saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden alınabilecek.

KYK İlk Ödeme Ne Zaman?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının sonuçları açıklandığında, ilk ödemelerin Aralık ayında yapılması bekleniyor. Geçmiş yıllara dayanarak, 3 aylık toplu ödemenin, sonuçların açıklanmasının ardından hesaplara yatırılacağı öngörülüyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldikçe güncel bilgilere ulaşabileceksiniz.

KYK Burs/Kredi Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

KYK burs ve kredi ödemeleri, TC Kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştiriliyor. Ödemeler, şu şekilde yapılacak:

📍TC Kimlik Numarası Sonu "0": 6'sında

📍TC Kimlik Numarası Sonu "2": 7'sinde

📍TC Kimlik Numarası Sonu "4": 8'inde

📍TC Kimlik Numarası Sonu "6": 9'unda

📍TC Kimlik Numarası Sonu "8": 10'unda