AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2022 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte?
AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2021-2022 AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım başladı. 27 Haziran - 01 Temmuz tarihleri arasında yaz okulu kayıtlarını gerçekleştiren adaylar, heyecan içinde sınav tarihini bekliyor. Sınava sayılı günler kala öğrenciler sınav giriş belgelerini araştırmaya başladı. Peki, AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2022 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte cevaplar...
AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri, açıköğretim sınavına katılacak öğrenciler tarafından heyecan içinde bekleniyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından gerçekleştirilecek yaz okulu sınavına kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler, sınava hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınav giriş yerlerini araştırmaya başladı. Peki, AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2022 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte haberin detayları...
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu sınavı 13 Ağustos tarihinde yapılacak. Sınavlar Türkiye'de sabah saat 9.30'da, öğlenden sonra saat 14.00'da, K.K.T.C. Lefkoşa'da ise sabah saat 08.30'da, öğlenden sonra ise saat 13.00'da yapılmaktadır.
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, AÖF yaz okulu sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Bilindiği üzere sınav giriş yerleri, sınav tarihinden 1-2 hafta önce erişime açılıyor. Buna göre, sınav yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
ZORUNLU HALE GETİRİLDİ
Yaz okulu sınav merkezi seçimi her öğrenci için zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre;
Yaz okulunda ders seçimi ve ödeme yapıp kaydınızı tamamlamanız sınava girmeniz için yeterli değildir. Yaz okuluna kayıt yaptıran her öğrenci (sınav merkezi değişmeyecek olsa dahi) 02-03-04 Temmuz 2022 tarihlerinde sınav merkezi seçimini mutlaka yapması gerekmektedir.
Sınav Merkezi seçimini yapmayan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırsa dahi sınava alınmayacak ve ödediği tutar iade edilmeyecektir.
Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez.
Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur.
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNİYET ŞARTLARI
Ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrenciler için şartlar değişiyor. GNO olarak bilinen Genel Not Ortalaması 2.00 üzerinde olan ve başarısız dersi bulunmayan adaylar mezun olmaya hak kazanıyor. 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak isteyen öğrenciler 240 AKTS'lik dersi almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. 2 yıllık ön lisans programlarından mezun olmak isteyenlerin ise 120 AKTS'lik ders almış olması gerekir.
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