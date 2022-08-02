DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, ne zaman? DGS sonuçları erken açıklanır mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3 Temmuz günü gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavının ardından gözler 2022 DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, ne zaman? DGS sonuçları erken açıklanır mı?