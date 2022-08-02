DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, ne zaman? DGS sonuçları erken açıklanır mı?
DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından DGS sonuçlarının ağustos ayında açıklanacağı duyuruldu. Sınava giren adaylar sonuç açıklama tarihini sorguluyor. Peki, DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, ne zaman? DGS sonuçları erken açıklanır mı?
DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, ne zaman? DGS sonuçları erken açıklanır mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3 Temmuz günü gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavının ardından gözler 2022 DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, ne zaman? DGS sonuçları erken açıklanır mı?
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Eğitimini 4 yıllık üniversiteye tamamlamak isteyen lisans adayları için DGS sonuçları 12 Ağustos tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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