27 Ocak 2023, Cuma
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ÖSYM'den 13 yıl sonra bir ilk! "Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı" düzenleyecek

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 27.01.2023
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ÖSYM’den 13 yıl sonra bir ilk! Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı düzenleyecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak amacıyla 13 yıl aradan sonra 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS) 29 Ocak Pazar günü yapılacağını bildirdi.

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