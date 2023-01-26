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Dersler Şubat'ın kaçında başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 MEB 2. DÖNEM TATİL TAKVİMİ

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2023
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Dersler Şubat’ın kaçında başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 MEB 2. DÖNEM TATİL TAKVİMİ

Okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Eylül ayından itibaren sıkı bir ders temposu içerisinde olan öğrenciler yarıyıl tatilinin tadını çıkarıyor. Tatilin ilk haftası sonlanırken öğrenciler arama motorlarında "Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?", "Dersler kaç Şubat'ta başlayacak?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte 2023 MEB 2. dönem tatil takvimi...

Geçtiğimiz hafta milyonlarca öğrenci için 1. dönemin son ders zili çaldı. 2022-2023 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatilinin tadını çıkaran öğrenciler şimdiden "Dersler hangi gün başlıyor?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki okullar ne zaman açılacak? Dersler kaç Şubat'ta başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Detayları haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Toplamda iki hafta süren 15 tatil hafta sonuyla birlikte 21 Ocak günü başlamış oldu. 15 tatil 3 Şubat 2023 tarihinde sonlanacak

Buna göre 6 Şubat Pazartesi günü okullarda ders zili çalacak.

ÖĞRENCİLERİ ARA TATİL BEKLİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre okullarda ikinci dönem 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Bakanlık tarafından ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihlerinde uygulandı.

Okullarda ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler, Ramazan bayramıyla benzer tarihlere denk gelecek. Normal şartlarda resmi tatillerden olan Ramazan bayramında öğrenciler ek olarak tatil yapıyordu.

Ara tatil hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek. Öğrenciler, dönem arasında yoğun tempodan uzaklaşmış olacak.

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Yaz tatili 16 Haziran 2023 Cuma günü karnelerin dağıtılması ardından başlayacak.

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