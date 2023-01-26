Dersler Şubat’ın kaçında başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 MEB 2. DÖNEM TATİL TAKVİMİ

Geçtiğimiz hafta milyonlarca öğrenci için 1. dönemin son ders zili çaldı. 2022-2023 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatilinin tadını çıkaran öğrenciler şimdiden "Dersler hangi gün başlıyor?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki okullar ne zaman açılacak? Dersler kaç Şubat'ta başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Detayları haberimizde...