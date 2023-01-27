AÖL 2023 KAYIT YENİLEME ne zaman? Açık Lise 2. dönem sınav takvimi belli oldu mu? Online mı YÜZ YÜZE mi yapılacak?
AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi sınavlarının son bulmasıyla birlikte öğrenciler 2. dönem sınav takvimini araştırmaya başladı. Peki açık lise 2. dönem sınav takvimi belli oldu mu? AÖL 2. dönem kayıt dönemi ne zaman? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
AÖL 2. dönemine dair araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterilen AÖL 2. dönem kayıt yenileme zamanı arama motorlarında aratılıyor. 1. dönem sınavları 9-20 Aralık tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi. 2. dönemde de sınavların online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı öğrenilmeye çalışılıyor. Peki açık lise 2. dönem sınav takvimi belli oldu mu? AÖL kayıt yenileme dönemi başladı mı?
AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılında birinci dönem sınavları 9-20 Aralık tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi.
İkinci dönem sınav takvimi henüz açıklanmadı. Sınav takviminin belli olmasıyla Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Ortaokulları sınav tarihleri belli olacak.
Geçtiğimiz dönem Açık Lise 2. dönem sınavları Mart ayı içerisinde tamamlanmıştı.
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi döneminden itibaren Açık Lise sınavları online olarak organize etmektedir. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak daha önceki sınavlar göz önünde bulundurularak sınavların çevrim içi yapılması bekleniyor.
Online sınavlar, AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden düzenleniyor. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilir. Sınav süresi ise 30 dakika olarak belirlenmiştir.
Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),
Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,
Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması,
Türk Dil ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması
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