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ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2022? Tercihler ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları sorgulama...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.08.2022
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ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2022? Tercihler ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları sorgulama...

ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih dönemi 5 Ağustos'ta sona erdi. Tercihlerini gerçekleştiren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Peki, ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2022? Tercihler ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları sorgulama...

ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2022? Tercihler ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 18 Temmuz'da sonuçlar erişime açılmıştı. Peki, ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2022? Tercihler ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları sorgulama...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli değil. Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM'nin sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapılabilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Üniversite kayıt tarihlerinin başlangıcı 22 Ağustos olarak belirlendi. Bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanan öğrenciler YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemlerini, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

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