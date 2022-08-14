ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2022? Tercihler ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 18 Temmuz'da sonuçlar erişime açılmıştı. Peki, ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2022? Tercihler ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları sorgulama...