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Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.08.2022
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Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi...

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okulların açılma takvimini merak ediyor. MEB tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi ile detaylar belli oldu. Peki, okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi...

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılacağı tarih, ara tatil ve yaz tatili tarihleri de netlik kazandı. Peki, Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi...

2022-2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB takvimine göre 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı, 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Öğrenciler böylece toplamda 87 gün yaz tatili yapmış olacak.

YAZ TATİLİNİN BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI?

Yaz tatilinin ilk ayını geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler; (11 Ağustos) gün itibariyle 31 gün daha tatillerine devam edecek.

2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.

Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

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