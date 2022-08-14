Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılacağı tarih, ara tatil ve yaz tatili tarihleri de netlik kazandı. Peki, Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi...