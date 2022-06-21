ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hafta sonu milyonlarca aday üniversiteye girebilmek için ilk oturum olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) ikinci oturum olan AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve üçüncü oturum olan YDT (Yabancı Dil Testi) sınavlarına katıldılar. Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınavlarının ardından ÖSYM tarafından YKS soruları ve cevapları yayımlandı. Peki, ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adayların önünde en önemli açıklamaların başında YKS Sonuçları yer alıyor. YKS sonuçları açıklandıktan sonra adaylar üniversitelere yerleşmek için Üniversite tercihlerini gerçekleştirecekler. Peki, ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.
SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
YKS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) de sona erdi. Böylece YKS'nin tüm oturumları tamamlanmış oldu.
2022 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sonrası ÖSYM yayınladığı duyuru ile YKS cevap anahtarı kitapçığını "osym.gov.tr" internet adresinden adayların erişimine açtı.
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