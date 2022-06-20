2022 ve 2023 okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni eğitim ve öğretim takvimini açıkladı. Peki, 2022 ve 2023 okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB eğitim takvimi...