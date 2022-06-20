DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2022? DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?
DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS başvuruları 13-23 Mayıs tarihleri arasında kabul edildi. Bilindiği üzere DGS sınavı 3 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Peki, DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2022? DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?
DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2022? DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayında başvuruları kabul edilen sınavın giriş yeleri için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2022? DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?
DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınavı 3 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu hafta içerisinde DGS sınav giriş yerlerinin adayların erişimine açılması bekleniyor.
DGS'DE ADAYLARA KAÇ SORU YÖNELTİLECEK?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte, 50 sayısal ve
50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacaktır.
DGS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
DGS sınavı saat 10:15'te başlayacak. 10:00'dan sonra sınav bina ve salonlarına kimse alınmayacak. 3 Temmuz'd yapılacak olan sınav 135 dakika sürecek. Sınavda adaylara 100 soru yöneltilecek.
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