ÖSYM YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman, ayın kaçında başlar? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'ta açıklanan tercih sonuçlarının ardından ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl ise tarihler için gelecek açıklamalar merak ediliyor. Peki, ÖSYM YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman, ayın kaçında başlar?