ÖSYM YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman, ayın kaçında başlar?
ÖSYM YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzu ile netlik kazanacak. İlk yerleştirmede herhangi bir okula yerleşemeyen aday üniversite ek tercih tarihlerini merak ediyor. Peki, ÖSYM YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman, ayın kaçında başlar?
ÖSYM YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman, ayın kaçında başlar? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'ta açıklanan tercih sonuçlarının ardından ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl ise tarihler için gelecek açıklamalar merak ediliyor. Peki, ÖSYM YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman, ayın kaçında başlar?
YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM YKS ek tercihleri için tarihleri henüz açıklamadı. Geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'ta açıklanan tercih sonuçlarının ardından ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.
Üniversite kayıtları ise 22 Ağustos itibariyle başlıyor.
Buna göre ilk tercihte önlisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar YKS tercih sonuçları ardından ÖSYM'nin duyuracağı yeni tarihlerde boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak.
EK YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIR?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.
Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Üniversite sınavına giren adayların gündeminde bulunan YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.
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