Okulların açılmasına kaç gün, hafta kaldı? 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi...
Okulların açılmasına kaç gün, hafta kaldı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2022 2023 eğitim öğretim yılı takvimi duyurdu. MEB’e bağlı ilkokul, lise ve ortaokul öğrencileri okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, Okulların açılmasına kaç gün, hafta kaldı? 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi...
Okulların açılmasına kaç gün, hafta kaldı? 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenciler okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Üç aylık yaz tatilinin bitmesine az bir zaman kala yeni eğitim öğretim yılı için de geri sayım başladı. Peki, Okulların açılmasına kaç gün, hafta kaldı? 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB takvimine göre 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı, 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Öğrenciler böylece toplamda 87 gün yaz tatili yapmış olacak.
ANAOKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?
Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Bu sene üniversitelerin açılacağı tarihe ilişkin bir tarih duyurulmadı ancak 2021 yılında üniversiteler 13 Eylül tarihi itibariyle açılmıştı. 2022-2023 için üniversitelerin Eylül ayı sonu ve Ekim ayı başına doğru açılmış olması bekleniyor.
MEB 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.
Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.
Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
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