Okulların açılmasına kaç gün, hafta kaldı? 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenciler okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Üç aylık yaz tatilinin bitmesine az bir zaman kala yeni eğitim öğretim yılı için de geri sayım başladı. Peki, Okulların açılmasına kaç gün, hafta kaldı? 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi...