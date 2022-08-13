ÖSYM tercihleri neden açıklanmadı? 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı?
ÖSYM tercihleri neden açıklanmadı? Üniversite yerleştirmeleri için heyecan içinde olan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Tercih sonuçlarının neden açıklanmadığını merak eden öğrenciler, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ÖSYM tercihleri neden açıklanmadı? 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...
ÖSYM tercihleri neden açıklanmadı? 18-19 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları 20 Temmuz'da açıklanmıştı. Sınav sonuçlarına göre tercih işlemleri ise 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında alındı. Üniversite kayıt sürecinin yaklaşması ile birlikte öğrenciler tercih sonuçlarının neden açıklanmadığını araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM tercihleri neden açıklanmadı? 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
YKS TERCİH SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI, BUGÜN AÇIKLANIR MI?
Geçtiğimiz yıl üniversite yerleştirme sonuçları, tercihlerin sona ermesin ardından 10 gün sonra açıklanmıştı. Buna göre, 2022 YKS tercih sonuçlarının da önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
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