ÖSYM tercihleri neden açıklanmadı? 18-19 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları 20 Temmuz'da açıklanmıştı. Sınav sonuçlarına göre tercih işlemleri ise 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında alındı. Üniversite kayıt sürecinin yaklaşması ile birlikte öğrenciler tercih sonuçlarının neden açıklanmadığını araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM tercihleri neden açıklanmadı? 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

YKS TERCİH SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI, BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Geçtiğimiz yıl üniversite yerleştirme sonuçları, tercihlerin sona ermesin ardından 10 gün sonra açıklanmıştı. Buna göre, 2022 YKS tercih sonuçlarının da önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.