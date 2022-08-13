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YKS tercih sonuçları açıklandı mı, son durum nedir? 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.08.2022 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
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YKS tercih sonuçları açıklandı mı, son durum nedir? 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. YKS tercih başvurusu yapan milyonlarca öğrenci, ÖSYM'den gelecek müjdeli açıklamalara kilitlendi. Üniversite kayıt döneminin yaklaşmasıyla birlikte konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, son durum nedir? 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen YKS'nin sonuçlarına göre tercihler alındı. Milyonlarca öğrenci istediği üniversiteye yerleşebilmek için tercih başvurusunda bulundu. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, son durum nedir? 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

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