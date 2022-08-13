YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen YKS'nin sonuçlarına göre tercihler alındı. Milyonlarca öğrenci istediği üniversiteye yerleşebilmek için tercih başvurusunda bulundu. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, son durum nedir? 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.